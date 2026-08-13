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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığı, kentte Türk bayraklarının açılacağı araç konvoyu düzenleyecek. İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, Bileciklileri 14 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek konvoya davet etti.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, araç konvoyu 14 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde oylanan ve kamuoyunda Çerçeve Yasa olarak bilenen kanunun kabul edilmesine tepki göstermek amacıyla ve “Haydi Bilecik, araç konvoyuna davetlisiniz” çağrısıyla duyurulan etkinlikte, vatandaşlardan araçlarına Türk bayrağı asmaları istendi. Duyuruda, “Bayrak açıyoruz. Araçlara Türk bayraklarımızı asın, tepkimizi gösterelim” ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç’ın çağrısıyla gerçekleştirilecek konvoyun, çok sayıda aracın katılımıyla kent merkezinde yapılması planlanıyor. Etkinlik duyurusunda ayrıca, “Birlikte güçlüyüz, Bilecik için hazırız” mesajı paylaşıldı.