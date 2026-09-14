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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin ardından yaptığı açıklamada organizasyonu değerlendirdi. Kılınç, şenliklerin önceki yıllara kıyasla daha coşkulu geçtiğini belirterek Yörük ve Türkmenlere, emniyet güçlerine ve görev alan kamu personeline teşekkür etti.

Söğüt’te gerçekleştirilen 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin ardından yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şenliklerde kendilerine çadırlarını açan ve ekmeklerini paylaşan Yörüklere teşekkür eden Kılınç, “Bu yıl da bizlere çadırlarını açan, ekmeklerini bölüşen ev sahiplerimiz, hemşehrilerimiz Yörüklerimize bir kardeşleri olarak saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ YÖRÜK ŞÖLENİ OLDU”

Geçmiş yıllarda eleştirdikleri bazı olumsuzlukların bu yıl yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılınç, “En önemlisi ise geçen dönemlerde yaşanılan ve sürekli eleştirdiğimiz elzem durumların yaşanmaması adına minnet duyuyorum. Şimdi ‘Yörük Şöleni’ oldu” dedi.

Şenlikler boyunca güvenliğin sağlanmasına da değinen Kılınç, emniyet güçlerinin organizasyon süresince sakin ve koordineli şekilde görev yaptığını ifade etti.

Kılınç, “Burada önemle üzerinde durulması gereken husus, emniyet güçlerimizin şenlikler boyunca sakinliğini koruması ve gerçekten organize bir şekilde kontrolü sağlamaları oldu. Partim ve şahsım adına emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Şenliklerin gerçekleştirilmesinde görev alan kamu kurumlarının çalışmalarına da dikkat çeken Kılınç, kurum müdürleri ve personele teşekkür ederek, “Yörük şenlikleri boyunca emekleri yadsınamaz derecede yüksek olan kurum müdürlerimize ve memurlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.