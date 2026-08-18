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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla "Çerçeve Anayasa" olarak nitelendirdiği düzenleme ve Meclis'te "evet" oyu veren isimlere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Açıklamasında, düzenlemeye ilişkin yapılan değerlendirmeleri eleştiren Kılınç, "Çerçeve Anayasayı dahi okumadığını düşünerek oyunu kullandığını düşündüğüm 'Çemberci', yaptığı açıklama ile düzenlemenin kimler için yapıldığını kendi ağzıyla itiraf etmiş" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamanın ardından hiçbir yöneticinin rahatsızlığını dile getirmediğini öne süren Kılınç, "Bir tane yöneticisi de çıkıp duydukları rahatsızlığı dile getirmemiştir. Tabii ki rahatsızlık duyuyorlarsa, duysalar sessiz kalmazlardı." dedi.

Milletin iradesinin yanında durmaya devam edeceklerini belirten Kılınç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz milletimizin sesine kulak vererek tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz. Lakin Bilecik halkının oyları ile seçilen ve 'Evet' oyu veren, bu oyu meşru kılmaya çalışanlara da geçit vermeyeceğiz."

Kılınç, "Nerdesiniz? Sesiniz neden çıkmıyor? Amacınız milletin sesine kulak vermek mi? Yoksa koltukları korumak mı?" sorularını yönelterek, kamuoyuna yapılan bazı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Açıklamasının devamında, "Oyunu bozdular, oyun kurulmuştu, bakın göreceksiniz" şeklindeki söylemleri eleştiren Kılınç, "Biz çok duyduk bu söylemleri, siz de kamuoyunu bu şekilde kandırmayın." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, açıklamasını daha önce düzenledikleri "Bayrak Konvoyu"na katılım gösterilmemesine de değinerek tamamladı. Kılınç, "Düzenlediğimiz 'Bayrak Konvoyu'na dahi katılmadınız. Neden katılmadığınıza cevap beklemiyorum zaten… Onun cevabı Meclis'te verilen 'Evet' oyu ile verildi." değerlendirmesinde bulundu.