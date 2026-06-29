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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, 27 Haziran 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen "Bayrak Açıyorum!" mitingine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. Kılınç, mitingin yalnızca bir siyasi organizasyon olmadığını, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan ve millet iradesini merkeze alan tarihi bir buluşma olduğunu ifade etti.

Mitingin farklı siyasi görüşlerden ve toplumun her kesiminden vatandaşları Türk bayrağı etrafında buluşturduğunu belirten Kılınç, ortaya konulan birlik ve beraberlik tablosunun Türkiye açısından önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun mitingde sergilediği liderlik anlayışının geniş kesimlerde karşılık bulduğunu ifade eden Kılınç, "Sayın Genel Başkanımız hukukun üstünlüğünü, adaleti, Cumhuriyet'in temel değerlerini ve terörle mücadelede tavizsiz duruşunu güçlü şekilde ortaya koymuştur. Türkiye'nin bugün en fazla ihtiyaç duyduğu güçlü kurumlar, bağımsız yargı ve işleyen demokrasidir." dedi.

Son yıllarda yaşanan siyasi kırılmaların vatandaşların siyasete olan güvenini zedelediğini belirten Kılınç, İYİ Parti'nin kuruluş ilkelerine yeniden güçlü şekilde sahip çıktığını ifade ederek, "İlkelerinden taviz vermeyen siyaset anlayışı, partimizi yeniden milletimizin umudu haline getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mitingde en dikkat çeken anlardan birinin vatandaşlarla lider arasındaki bariyerlerin kaldırılması olduğunu kaydeden Kılınç, bunun yalnızca fiziki değil, siyaset ile millet arasındaki mesafelerin kaldırılmasının da simgesi olduğunu dile getirdi.

Genel Başkan Dervişoğlu'nun, "Hepinizi açtığım bayrağın altına bekliyorum." çağrısının birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını belirten Kılınç, bunun ayrışmaya karşı kardeşliğin ve ortak gelecek idealinin güçlü bir ifadesi olduğunu söyledi.

Miting boyunca sık sık dile getirilen "Son bulsun teslimiyet, yıkılsın zillet! Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın millet!" sloganının da İYİ Parti'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi anlayışın özeti olduğunu ifade eden Kılınç, millet iradesini esas alan, Cumhuriyet'in temel değerlerinden taviz vermeyen bir siyaset anlayışını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

İYİ Parti teşkilatlarının bundan sonraki süreçte de vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğini vurgulayan Kılınç, Genel İdare Kurulu'ndan il ve ilçe teşkilatlarına kadar tüm kadroların sahada milletin sorunlarını dinleyen, çözüm üreten bir anlayışla çalışacağını belirtti.

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Mehmet Can Kılınç, "Kırgınlıkları geride bırakmanın, yeniden omuz omuza yürümenin zamanıdır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü, demokratik ve müreffeh Türkiye idealini hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.