İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı (Tarım Politikaları Başkanlığı) tarafından yapılan basın açıklamasında, TARİŞ’in zeytinyağı alım fiyatlarında yaptığı geri adımın üreticiyi belirsizliğe sürüklediği belirtilerek, üreticinin korunması ve adil fiyat politikası çağrısında bulunuldu.

Gerçekleştirilen basın açıklamasına İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, İYİ Parti Balıkesir İl Tarım Politikaları Başkanı Mustafa Kızıl, İYİ Parti Burhaniye İlçe Başkanı İbrahim Yerel ile birlikte ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Balıkesir’in Körfez hattında zeytin ve zeytinyağı üretiminin yalnızca bir tarımsal faaliyet olmadığına dikkat çekilen açıklamada; bu üretimin bölge ekonomisi, istihdamı, kültürü ve kırsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, artan girdi maliyetleri, işçilik yükü, finansmana erişim zorlukları ve piyasa belirsizliği nedeniyle üreticinin ciddi baskı altında olduğu ifade edildi.

FİYAT AÇIKLANIP GERİ ÇEKİLDİ, GÜVEN ZEDELENDİ

TARİŞ’in 2025–2026 sezonu için 0,3 asit yemeklik zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 320 TL olarak açıkladığı, ardından bu fiyatın 290 TL seviyesine çekildiğinin basına yansıdığı hatırlatıldı. Diğer asit gruplarında da benzer şekilde aşağı yönlü revizyonlar yapıldığı belirtilirken, asıl sorunun fiyatın seviyesi kadar sürecin kendisi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, fiyatların geç açıklanması, farklı listelerin dolaşıma girmesi ve kısa süre içinde geri adım atılmasının üreticide güven kaybına yol açtığı vurgulandı. Açıklanan fiyatların, mevcut yüksek girdi maliyetleri karşısında üreticiyi zarara sürüklediği belirtilirken, fiyatların yükselmesi halinde ise tüketicinin alım gücünün olumsuz etkilendiği kaydedildi. Bu noktada hükümetin, üreticiye doğrudan teşvik ve destek sağlamasının zorunlu olduğu ifade edildi.

İHRACATÇIYA DESTEK, ÜRETİCİYE YETERSİZ KORUMA ELEŞTİRİSİ

Açıklamada, zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalara yönelik, Ticaret Bakanlığı UR-GE programı kapsamında %75’e varan desteklerin gündemde olduğu hatırlatıldı. İhracatın önemli olduğu kabul edilmekle birlikte, üretici maliyet baskısı altındayken yalnızca ihracatçıya odaklanan politikaların tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini riske attığı vurgulandı.

“Üretim çökerse ihracatın hammaddesi de kalmaz” ifadelerine yer verilen açıklamada, üreticiye doğrudan nefes aldıracak prim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

KÖRFEZ ÜRETİCİSİNİN ARTAN MALİYET VE RİSK YÜKÜ

Zeytin üreticisinin mazot, gübre, ilaç, sulama, bakım, budama, hasat ve taşıma maliyetleri altında ezildiği; iklim koşulları ve mevsimsellik nedeniyle rekolte dalgalanmalarının arttığı ifade edildi. Bu şartlar altında maliyet ve makul üretici refahı gözetilmeden belirlenen alım fiyatlarının, küçük üreticinin üretimden çekilmesine, zeytinlik bakımının aksamasına ve kırsal nüfusun azalmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu.

ADİL FİYAT, ŞEFFAFLIK VE ÜRETİCİ LEHİNE DESTEK TALEBİ

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu talepler öne çıktı:

Alım fiyatlarının, gerçek üretim maliyetleri dikkate alınarak üreticiyi zarara uğratmayacak şekilde belirlenmesi,

Fiyat belirleme kriterlerinin ve takvimin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması,

Üreticiye doğrudan yansıyacak prim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi,

Kooperatiflerde üretici iradesinin ve denetiminin artırılması,

Piyasa istikrarını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

İhracat politikalarının, üreticiyi koruyan iç politikalarla dengeli biçimde yürütülmesi.

Açıklamada, zeytin ve zeytinyağı üreticisinin emeğinin korunmasının, Körfez bölgesinin ekonomik ve sosyal geleceği açısından kritik olduğu vurgulandı.