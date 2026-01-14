Balıkesir / Özel Kelkit / Yeniçağ

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda milletçe ihtiyaç duyulan toplumsal güven, dayanışma ve adalet duygusuna vurgu yaptı. Yörük, mübarek gecelerin toplumun manevi direncini güçlendiren özel zamanlar olduğunu belirtti.

Başkan Yörük, Miraç gecesinin anlamını şu sözlerle değerlendirdi:

“Miraç, insanın hem kendi nefsiyle hem de hayatın imtihanlarıyla yüzleştiği kutlu bir yolculuktur. Bu mübarek gece; sabrı, tevazuyu, merhameti ve kul hakkını gözetmeyi insana yeniden hatırlatır. Manevi değerlerimiz diri kaldıkça umut da diri kalır. Bu gecenin bize düşen en önemli mesajı; kırgınlıkları gidermek, gönül köprüleri kurmak ve iyiliği çoğaltmaktır.”

TOPLUMSAL BARIŞ VE ADALET VURGUSU

Yörük, ülkenin farklı sınamalardan geçtiği bir dönemde maneviyatın toplumsal barışa katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

“Ekonomik zorlukların arttığı, adalet ve gelir dağılımı konularında toplumda huzursuzlukların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Böyle dönemlerde kalpleri birleştiren manevi geceler, birlikte düşünmeyi, dayanışmayı ve ortak değerlerde buluşmayı güçlendirir. Haksızlık karşısında adalet duygusunu korumak, birlikte yaşama iradesini sağlamlaştırmak hepimizin sorumluluğudur.”

MAZLUM COĞRAFYALAR UNUTULMADI

Başkan Yörük, Filistin başta olmak üzere savaş ve zulüm altındaki bölgeler için dua çağrısında bulundu:

“Filistin’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm gören masum insanlar bulunuyor. Onların sesi olmak, acılarını unutmamak ve adaletin hâkim olacağı bir dünya için çaba göstermek insani ve vicdani bir görevdir. Miraç Kandili’nin bu coğrafyalara barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.”

Hasan Fehmi Yörük, mesajını Balıkesirlilerin ve İslam âleminin kandilini tebrik ederek tamamladı:

“Bu anlamlı gecenin milletimize ferahlık, gönüllerimize huzur, toplumumuza birlik ve dayanışma ruhu kazandırmasını diliyorum. Balıkesirli hemşehrilerimizin ve tüm Müslümanların Miraç Kandili mübarek olsun.”