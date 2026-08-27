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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Altınordu İlçe Başkanı Adnan Ateşoğlu, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDEKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve acil olarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Altınordu İlçe Başkanı Adnan Ateşoğlu, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Günlerdir yoğun bakımda tedavisi devam eden Ateşoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.