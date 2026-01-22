Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ







Son günlerde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı öncülüğünde il genelinde dikkat çeken bir farkındalık çalışması hayata geçirildi. Aksaray merkez ve ilçelerde bulunan İYİ Parti il ve ilçe başkanlıkları, eş zamanlı olarak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında, parti binalarının cephelerine asılan Türk bayraklarıyla milli değerlere sahip çıkma iradesi güçlü bir şekilde vurgulandı. Yapılan çalışmanın herhangi bir provokasyona karşı değil; sağduyu, birlik ve ortak değerler etrafında kenetlenme çağrısı niteliği taşıdığı ifade edildi.

“BAYRAK, BU MİLLETİN ORTAK VİCDANIDIR”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Türk bayrağının siyasi görüşlerin üzerinde, tüm milletin ortak değeri olduğunun altını çizdi. Belgemen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk bayrağı bu milletin ortak vicdanıdır. Son yaşanan olaylar hepimizi derinden üzmüştür. İl ve ilçe başkanlıklarımızda astığımız bayraklar, bir tepkinin değil; bir duruşun ifadesidir. Bayrağımıza uzanan her el, milletimizin ortak değerlerine uzanmıştır. Bizler de bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

MİLLİ BİRLİK VURGUSU

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı yetkilileri ise yaptıkları değerlendirmede, milli birlik ve beraberliğin korunmasının her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, Türk bayrağına yönelik hassasiyetin toplumun tüm kesimlerinde canlı tutulması gerektiğini vurgulayarak, benzer duyarlılıkların artarak sürdürülmesinin Türkiye’nin ortak geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Aksaray genelinde yankı uyandıran bu uygulama, vatandaşlar tarafından da birlik, beraberlik ve milli duruşun sembolü olarak değerlendirildi.