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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen Büyük Aksaray Mitingi’nin ardından teşekkür mesajı yayımladı. Belgemen, meydanı Türk bayraklarıyla dolduran Aksaraylılara, parti yöneticilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, “Birlikte olduğumuz, omuz omuza verdiğimiz her an çok kıymetli. İyi ki varsın Aksaray” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN MİTİNG SONRASI TEŞEKKÜR MESAJI

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, partisinin Aksaray’da gerçekleştirdiği Büyük Aksaray Mitingi’nin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingin ardından değerlendirmelerde bulunan Belgemen, mitinge katılan Aksaraylılara teşekkür etti.

Belgemen mesajına, “AKSARAY, TEŞEKKÜRLER!” ifadeleriyle başlarken, miting alanında kendileriyle birlikte olan ve meydanı Türk bayraklarıyla dolduran vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

“MEYDANIMIZI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATTILAR”

Mitingin Aksaray’da birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini ifade eden Belgemen, açıklamasında vatandaşların katılımına vurgu yaptı.

Belgemen, “Bugün 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bizlerle omuz omuza olan, meydanımızı Türk bayraklarıyla donatan tüm Aksaraylı hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen mitingde Aksaraylı vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, organizasyonda emeği bulunan parti teşkilatlarına da teşekkür etti.

PARTİ TEŞKİLATLARINA AYRI AYRI TEŞEKKÜR

Sercan Belgemen, mitingin gerçekleşmesinde emeği bulunan parti yöneticilerini de mesajında tek tek sıraladı.

Belgemen, başta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır olmak üzere, genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine, Genel İdare Kurulu üyelerine ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Açıklamasında yerel teşkilatlara da özel olarak teşekkür eden Belgemen, Aksaray İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, İl Divan Kurulu üyeleri, Merkez İlçe Teşkilatı, Kadın Politikaları Başkanlığı ve tüm teşkilat mensuplarının mitingin hazırlık ve gerçekleştirilme sürecindeki çalışmalarına dikkat çekti.

“GECE GÜNDÜZ EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Miting organizasyonunun gerçekleşmesinde parti teşkilatlarının yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Belgemen, bu süreçte görev alan isimlere teşekkürlerini iletti.

Belgemen’in açıklamasında, mitingin yalnızca meydandaki programdan ibaret olmadığı, organizasyonun hazırlık aşamasında da teşkilat mensuplarının emek verdiği vurgusu öne çıktı.

İl Başkanı Belgemen, mesajında özellikle Turan Yaldır başta olmak üzere genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, organizasyonda emeği bulunan herkese ayrı ayrı minnettarlığını ifade etti.

“COŞKUMUZU VE HEYECANIMIZI PAYLAŞAN HEMŞEHRİLERİMİZE TEŞEKKÜRLER”

Belgemen’in teşekkür mesajının önemli bölümünü ise miting alanında bulunan vatandaşlara yönelik ifadeler oluşturdu.

Meydanı Türk bayraklarıyla dolduran Aksaraylıların mitingdeki birlikteliğine dikkat çeken Belgemen, vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Belgemen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ve elbette, Türk bayraklarıyla meydanımızı dolduran, coşkumuzu ve heyecanımızı paylaşan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

“BİRLİKTE OLDUĞUMUZ HER AN ÇOK KIYMETLİ”

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, mesajının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Aksaraylılarla birlikte geçirilen zamanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Belgemen, “Birlikte olduğumuz, omuz omuza verdiğimiz her an çok kıymetli.” dedi.

Belgemen mesajını ise Aksaray’a yönelik, “İyi ki varsın Aksaray” sözleriyle tamamladı.

MİTİNG SONRASI TEŞEKKÜR MESAJI

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mitingin ardından yayımlanan teşekkür mesajında hem vatandaşların katılımı hem de organizasyonda görev alan parti teşkilatlarının çalışmaları öne çıkarıldı.

Sercan Belgemen’in açıklaması, miting sonrasında Aksaraylılara ve organizasyona katkı sunan parti yöneticilerine yönelik teşekkür niteliği taşırken, İl Başkanı mesajında özellikle birlik, beraberlik, teşkilat çalışması ve vatandaşlarla kurulan dayanışma vurgularına yer verdi.

Belgemen, açıklamasında Aksaraylı vatandaşların meydandaki varlığına teşekkür ederek, mitingin ardından değerlendirmesini “İyi ki varsın Aksaray” sözleriyle noktaladı.