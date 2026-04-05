YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın ev sahipliğinde, İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Aksaray’da ağırlandı. İl ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları ve saha faaliyetleri ele alındı.

AKSARAY’DA ÖNEMLİ BULUŞMA

Toplantıya İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, Kadın Politikaları Başkanı Naciye Akkuş Türk ile ilçe ve belde başkanları ve parti yöneticileri katıldı.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Gerçekleştirilen toplantıda teşkilat yapısı, saha çalışmaları ve önümüzdeki dönem planlamaları ele alındı. Parti yöneticileri, yereldeki çalışmaların güçlendirilmesi ve koordinasyonun artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantının, teşkilat içi iletişimi güçlendirmeye ve saha faaliyetlerini daha etkin hale getirmeye yönelik olduğu ifade edildi.

KATILIMCILARIN GENİŞLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıya farklı kademelerden parti yöneticilerinin katılım sağlaması, organizasyonun kapsamını gözler önüne serdi. İl ve ilçe teşkilatlarının geniş katılımı, parti içi birlik ve beraberlik mesajı olarak değerlendirildi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Toplantının ardından, teşkilat çalışmalarının belirlenen plan çerçevesinde devam etmesi bekleniyor. İYİ Parti Aksaray teşkilatının saha çalışmalarını artırarak yoluna devam edeceği öngörülüyor.