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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Aksaray teşkilatında, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla 19 Eylül Cumartesi günü 15 Temmuz Millî İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek Bayrak Mitingi öncesinde kapsamlı istişare toplantısı düzenlendi. Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın katıldığı toplantıda miting hazırlıkları, teşkilat çalışmaları, organizasyon süreci ve önümüzdeki dönemin yol haritası değerlendirildi.

TÜM TEŞKİLAT MİTİNG İÇİN TOPLANDI

İYİ Parti Aksaray teşkilatı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla 19 Eylül Cumartesi günü Aksaray’da gerçekleştirilecek Bayrak Mitingi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Miting öncesi düzenlenen istişare toplantısında, teşkilatın farklı kademelerinde görev yapan isimler bir araya gelerek hazırlık sürecini değerlendirdi.

Toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, İl Divan Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, Kadın Kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda hem mitingin organizasyonuna ilişkin çalışmalar hem de teşkilatın önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritası kapsamlı şekilde ele alındı.

19 EYLÜL İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

İYİ Parti Aksaray teşkilatı tarafından yapılan değerlendirmelerde, 19 Eylül’de gerçekleştirilecek mitingin geniş bir katılımla yapılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Teşkilatın tüm kademeleriyle sahada yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaştırılması beklenirken, mitingin Aksaray’da güçlü bir siyasi buluşmaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Parti teşkilatı, il ve ilçe yapılanmalarıyla birlikte vatandaşların mitinge katılımını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, 15 Temmuz Millî İrade Meydanı’nın Türk bayraklarıyla donatılması planlanıyor.

TURAN YALDIR TEŞKİLATLA BİR ARAYA GELDİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, miting öncesinde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, 19 Eylül’de gerçekleştirilecek organizasyonun yanı sıra teşkilatın çalışma programı ve önümüzdeki döneme ilişkin siyasi yol haritası da masaya yatırıldı.

Teşkilatın tüm kademelerinin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, mitingin organizasyonunun eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

“AKSARAY TARİHİ BİR GÜNE HAZIRLANIYOR”

İYİ Parti cephesinden mitinge ilişkin verilen mesajlarda, 19 Eylül’ün Aksaray açısından önemli bir siyasi buluşmaya sahne olacağı vurgulanıyor.

Parti teşkilatında miting için yürütülen çalışmaların hız kazanmasıyla birlikte Aksaray’da siyasi hareketliliğin de arttığı görülüyor.

19 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da 15 Temmuz Millî İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek Bayrak Mitingi için teşkilatın tüm kademeleriyle hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, mitinge yüksek katılım sağlanması hedefleniyor.

MİTİNGİN GÜNDEMİNDE TERÖRLE MÜCADELE VAR

İYİ Parti tarafından düzenlenecek mitingin öne çıkan gündem başlıklarından birinin ise Türkiye’nin terörle mücadelesi, ülkenin üniter yapısı ve vatanın bölünmez bütünlüğü olacağı ifade ediliyor.

Parti tarafından verilen mesajlarda, terörle mücadelede taviz verilmemesi gerektiği vurgulanırken, Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğüne yönelik hassasiyetler ön plana çıkarılıyor.

İYİ Parti teşkilatının miting kapsamında vermeyi planladığı mesajların merkezinde ise bayrak, vatan, milli birlik ve terörle mücadele başlıkları bulunuyor.

Partinin mitinge ilişkin öne çıkardığı mesaj ise şöyle:

“Teröriste af olmaz, vatan bölünmez, bayrak inmez.”

MEYDAN TÜRK BAYRAKLARIYLA DOLACAK

İYİ Parti Aksaray teşkilatı, 19 Eylül’deki Bayrak Mitingi için 15 Temmuz Millî İrade Meydanı’nda geniş katılımlı bir buluşma gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Miting alanında Türk bayraklarının ön planda olması planlanırken, organizasyonun adından da anlaşılacağı üzere “Bayrak” vurgusunun mitingin temel unsurlarından biri olması bekleniyor.

Teşkilat mensuplarının il merkezi ve ilçelerde gerçekleştireceği çalışmalarla vatandaşların mitinge davet edilmesi ve Aksaray’ın farklı bölgelerinden katılım sağlanması amaçlanıyor.

TEŞKİLATIN GÖZÜ 19 EYLÜL’DE

İYİ Parti Aksaray teşkilatında gerçekleştirilen toplantıyla birlikte 19 Eylül hazırlıkları daha da hız kazanırken, parti yönetimi mitinge kadar çalışmalarını yoğunlaştıracak.

İl Başkanı Sercan Belgemen başkanlığındaki teşkilatın tüm kademelerinin miting organizasyonunda aktif görev alması beklenirken, ilçe teşkilatlarının da katılım çalışmalarına destek vermesi planlanıyor.

Kadın Kolları, ilçe başkanlıkları, meclis üyeleri ve teşkilat yöneticileriyle birlikte yürütülecek çalışmalar sonucunda 15 Temmuz Millî İrade Meydanı’nda geniş katılımlı bir organizasyon oluşturulması hedefleniyor.

AKSARAY’DA GÖZLER CUMARTESİ GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bayrak Mitingi öncesinde Aksaray’da siyasi hareketlilik giderek artıyor.

Teşkilatın yaptığı toplantıyla birlikte hazırlıkların son aşamasına girilirken, partililer 19 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek mitinge odaklandı.

İYİ Parti Aksaray teşkilatı, mitingin yalnızca parti mensuplarının değil, geniş bir vatandaş kitlesinin katılımıyla gerçekleşmesini hedefliyor.

19 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da 15 Temmuz Millî İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek Bayrak Mitingi, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Aksaray programının önemli başlıklarından biri olacak.

Aksaray’da gözler şimdi Cumartesi gününe çevrilirken, İYİ Parti teşkilatı miting için çalışmalarını “güçlü bir buluşma” hedefiyle sürdürüyor.

Aksaray, 19 Eylül’de bayrağıyla meydanda buluşmaya hazırlanıyor.