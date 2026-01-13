Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Aksaray’da sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarıyla gerçekleşen saha çalışmasında, Aksaraylıların ekonomik sıkıntıları, geçim derdi, yerel yönetim beklentileri ve günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar bire bir not alındı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlar, taleplerini doğrudan İYİ Parti heyetine iletme imkânı buldu. Sokakta kurulan temaslarda özellikle hayat pahalılığı, işsizlik, esnafın yaşadığı daralma ve gençlerin gelecek kaygısı öne çıkan başlıklar oldu.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, saha çalışmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Samimiyetle, muhabbetle… Gönüllere dokunarak… Bereketle… Aksaray sokaklarındayız. Vatandaşımızın derdini dinlemeden, sorununu yerinde görmeden siyaset yapılmaz. Biz Aksaray’ın her sokağında, her hanesinde olmaya devam edeceğiz.”

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen ise halkla kurulan doğrudan temasın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Aksaray’da vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları masa başında değil, bizzat sokakta dinliyoruz. Teşkilat olarak amacımız; halkın sesini Ankara’ya en doğru ve güçlü şekilde taşımaktır. Sahadan aldığımız her not, bizim yol haritamızdır.”

Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız da saha çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

“Aksaray merkezde esnafımızın, emeklimizin, gencimizin ciddi sıkıntıları var. Biz bu sorunları görmezden gelmiyoruz. İYİ Parti teşkilatları olarak her zaman halkın içinde, halkın yanında olmaya devam edeceğiz.”

İYİ Parti Aksaray teşkilatının önümüzdeki günlerde de farklı mahalle ve ilçelerde saha çalışmalarını sürdüreceği, vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin raporlanarak ilgili mercilere iletileceği belirtildi.