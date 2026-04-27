İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ile il ve merkez ilçe teşkilatı, Doğantarla’da esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Sahada yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

SAHADA YOĞUN MESAİ

İYİ Parti Aksaray teşkilatı, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız ve teşkilat mensupları, Doğantarla’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve bölge sakinleriyle birebir temas kurularak talep ve öneriler dinlendi.

“HER DAİM GÖNÜL GÖNÜLE”

Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, sahadaki temasların önemine dikkat çekti.

Yaldır, “Doğantarla'dayız... Gönüldaşlarımızla birlikte Doğantarla'lı esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Her daim gönül gönüle... Samimiyetle, muhabbetle, bereketle....” ifadelerini kullandı.

TEŞKİLATTAN SAHA VURGUSU

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen ise teşkilat çalışmalarına ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede, vatandaşla doğrudan temasın önemine vurgu yaparak, saha çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız da teşkilatın sahadaki varlığını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, vatandaş odaklı ziyaretlerin artarak süreceğini kaydetti.

VATANDAŞLA BİREBİR TEMAS

Saha ziyaretlerinin, yerel sorunların yerinde tespiti açısından önem taşıdığı belirtilirken, teşkilatın farklı bölgelerde benzer programlara devam ettiği bildirildi. Yapılan görüşmelerde ekonomik ve sosyal konuların öne çıktığı öğrenildi.

SÜREÇ DEVAM EDECEK

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından İYİ Parti Aksaray teşkilatının saha programlarını önümüzdeki günlerde de sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşla birebir temas odaklı çalışmaların, teşkilatın öncelikli faaliyetleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.