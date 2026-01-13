Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray’ın turizm ve ulaşım açısından hayati öneme sahip olan Kireçlik Yolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yaldır, söz konusu yolun Aksaray’ı turizme açan ana damar olmasına rağmen yıllardır ihmal edildiğini belirterek, “Biz bu yola artık Kireçlik Yolu değil, korku yolu diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 8 kilometrelik Kireçlik Yolu’nun; Ihlara Vadisi, Sofular Vadisi, Gül Ağaç, Güzelyurt, Selime, Gülpınar, Demirci ve onlarca köye ulaşımı sağlayan tek ana güzergâh olduğunu vurgulayan Yaldır, yolun mevcut haliyle can güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Milletvekili Yaldır, geçtiğimiz ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçe Komisyonu’nda yolun akıbetini bizzat Bakan’a sorduğunu hatırlatarak, verilen yazılı cevaba tepki gösterdi. Bakanlık tarafından gönderilen yanıtta, proje çalışmalarının 2025 yılında tamamlanacağının ve bugüne kadar iki adet menfezin yapıldığının ifade edildiğini belirten Yaldır, bu cevabın Aksaray halkını tatmin etmekten çok uzak olduğunu dile getirdi.

“Aksaray’daki iktidar temsilcileri yıllardır bu yol için etüt, fizibilite, proje ve ihale çalışmalarından söz ediyor” diyen Yaldır, bunca yılın sonunda gelinen noktanın yalnızca iki adet menfezle sınırlı olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yaldır, “Elbette Aksaray adına yapılan her hizmet kıymetlidir. Ancak biz burada can güvenliğinden, turizmden, Aksaray’ın kalkınmasından bahsediyoruz. Siz ise yıllar sonra sadece iki adet menfez yaptığınızı söylüyorsunuz. Vallahi de pes, billahi de pes” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kireçlik Yolu’nun güvenli ve modern bir şekilde yeniden yapılmasının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Turan Yaldır, yetkilileri sorumluluk almaya davet etti. Yaldır, bu yolun iyileştirilmesinin yalnızca Aksaraylıların değil, bölge turizminin ve Türkiye’nin ortak menfaati olduğunu belirterek, somut adımların bir an önce atılması çağrısında bulundu.