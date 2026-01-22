

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen hain saldırı, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlar, yalnızca Türk bayrakları taşıyarak ve 6 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde İmaret Camii önünden Zafer Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca şehir merkezinde milli birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.



SLOGANLARLA TEPKİ GÖSTERİLDİ



Yürüyüş esnasında katılımcılar hep bir ağızdan “Bayrak inmez, vatan bölünmez”, “Ne mutlu Türk’üm diyene”, “Bayrak inmez, ezan dinmez” ve “Bayrağa uzanan eller kırılsın” sloganlarını atarak saldırıya tepki gösterdi. Yürüyüş sırasında yaşlı bir kadının kortejin önünde durarak Türk bayrağını öpmesi ve “Bayrak inmez, ezan dinmez, yiğitlerimiz sağ olsun” sözleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Zafer Meydanı’nda konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İl Başkanı Mısırlıoğlu, açıklamasında şunları söyledi: “Aziz milletimiz, bugün burada diplomatik cümleler kurmayacağız. Bugün burada kelimeleri süzerek konuşmayacağız. Bugün burada tarihe not düşmek, hesap hatırlatmak ve irade ilan etmek için bulunuyoruz. Şunu en baştan, hiçbir yoruma yer bırakmadan söylüyorum; bayrak şerefimizdir, bayrak namusumuzdur ve namus sözle savunulmaz, iradeyle korunur.



Türk bayrağına uzanan her kirli el; yalnızca bir sembole değil, şehitlerimizin kanına, gazilerimizin emeğine, bu devletin var oluş sebebine uzanmıştır. Bu yapılan ne bir provokasyondur, ne bir mesajdır, ne de ‘olay’ diye geçiştirilecek bir hadisedir. Bu yapılan bilinçli bir düşmanlıktır. Bu yapılan hesaplı bir meydan okumadır. Bu yapılan Türk milletinin iradesini test etme cüretidir. Buradan açıkça ve tereddütsüz söylüyorum. Türk bayrağına uzanan el, Türk milletine savaş açmıştır. Bu cümle geri alınmaz. Bu söz yumuşatılmaz. Bu gerçek tartışmaya açılmaz. Çünkü bu millet; bayrağını yere düşürmeyenlerin, devletini tartıştırmayanların, onurunu pazarlık konusu yapmayanların milletidir.



Buradan ilan ediyorum. Namusa uzanan el kırılır. Bu bir slogan değil, bu bir refleks değil, bu milletin değişmeyen hükmüdür. Türk milleti sabırlıdır. Ama bu sabır teslimiyet değildir. Bu sabır suskunluk değildir. Bu sabır korku hiç değildir ve buradan sonra şunu net söylüyorum; sessizlik ihanettir. Görmezden gelenler suç ortağıdır. Seyirci kalanlar tarafsız değildir. Buradan devlete, yetkililere, sorumluluk makamlarında oturan herkese açık çağrımdır; bu saldırının failleri, onlara cesaret verenler, arkasında duranlar ve görmezden gelenler derhal ortaya çıkarılmalı, geciktirilmeden hesap vermeli, hukuk içinde ama en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Geciken her adım, verilmeyen her karar, kurulmayan her cümle; bu alçaklığa zemin hazırlar.



Kimse Türk milletinin sabrını yanlış okumasın. Bu sabır devlet aklıdır. Ama o sabır taşarsa, karşılarında açıklama değil, kararsızlık değil, tereddüt hiç değil, sarsılmaz bir millet iradesi bulurlar. İYİ Parti olarak buradayız. Geri çekilmiyoruz. Susmuyoruz. Eğilmiyoruz ve buradan haykırıyoruz; bu bayrak kanla alınmıştır, canla korunur. Bu vatan masa başında kurulmadı. Bu devlet korkuyla ayakta kalmadı. Bu millet tehditle diz çöktürülmedi. Ne tehdide boyun eğeriz, ne baskıya teslim oluruz, ne de kirli hesaplara razı oluruz. Gerekirse bedel ödenir. Ama onurdan, vatandan ve bayraktan asla vazgeçilmez. Son sözüm nettir ve herkes bunu iyi duysun; vatan tektir, bayrak tektir, millet tektir, devlet tektir ve bu millet boyun eğmez. Türk bayrağına uzanan her kirli el, hesabını bu millete verir. Bu bir uyarı değildir. Bu bir çağrı hiç değildir. Bu, millet iradesinin açık ve kesin ilanıdır.”