YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

Koskoca CHP’nin Genel Başkanı ile bir belediye başkanının ‘sin kaflı’ mesajlaşmaları, birbirlerine akıl almaz hakaretleri faş edildi.

Uzun yılların Ankara tozunu yutmuş bir gazeteci olarak diyebilirim ki, bu istifanın da, transferin de perde arkasında yine çook duygusal sebepler var!. “Duygusal”lıktan neyi kastettiğimi anladınız siz…

O zaman çorbada bizim tuzumuz olsun!..

Keçiören Belediye Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden, Mesut Özarslan özgeçmişi;

“1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı. Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti. 2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanısıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi. 8 Nisan 2019 tarihinde Ankara’nın makus talihinin değişimine imza atan Sayın Mansur Yavaş ile çalışmaya başladı. T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sırasıyla; * ABB Belko Genel Müdürü

* ABB Portaş Genel Müdürü

* ABB Portaş Yönetim Kurulu Başkanı

* ABB Başdanışman

* Aski Spor Asbaşkanı

* Fomget Kadın Futbol Takımı Asbaşkanı

görevlerinde bulundu. En son olarak, mevcut görevlerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) üye olan Dr. Mesut Özarslan, CHP Keçiören Belediye Başkan adaylığı görevini üstlenmiş ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir.”

***

Bu özgeçmişi niye verdim?..

Mesut Özarslan’ın Ankara Büyükşehir belediye Başkanlığında üst düzey görevleri sırasında hakkındaki yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirmek için mi?..

Hayır!..

Hani derler ya; “Adam olacak çocuk… belli olur” diye…

Gerçekten öyle!..

Mesut Özarslan’ın özgeçmişinde TOKİ ile ilgi satıra bir daha bakın;

“Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.”

Kafadan yargı koyduysanız yanıldınız… Mesut Özarslan’ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile açık, gizli kapalı muhabbetlerine de, iddialara da hiç değinmeyeceğim. Sadece ucundan acıcık, Özarslan’ın TOKİ Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürlüğü dönemine bakılması gerektiğini hatırlatacağım. Dedik ya; “Adam olacak çocuk…“ diye!..

TOKİ’nin bu şube müdürlüğü çok kritik bir makamdır. Öyle zemin katta, kimsenin göremediği bir yer hiç değildir!.. Biz sade vatandaşlar göremesek de TOKİ’ye iş yapan büyük müteahhitler o makamı ve orada oturanı çok iyi görür!..

Ha, bir de adam olacak çocuğu iyi tanımak isteyenler Ankara’nın yakından tanıdığı bir “rent a car” firmasının M.E isimli sahibine gidip sorsunlar.

Adam olacak çocuk taa o günlerden belliymiş de Özgür Özel ile Mansur Yavaş fark edememişler!..

***

CHP’de zirve yapan belediye başkanları krizi ile ilgili sıcak bir de kulis verelim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın parti işçinde sıkıntı yaratan çıkışları ile beraber İzmir’den de hiç iç acıcı haberlerin gelmediği parti içinde çok konuşuluyor.