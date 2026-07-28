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Kaynak: Haber Merkezi

Balıkesir / İbrahim Malkoç / Yeniçağ



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İvdin'de hayata geçirilen Halk Lokantası ile bazı kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan halı saha ve spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta vatandaşlara hitap ederek ilçeye kazandırılan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılışlar gerçekleştirilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta önlük giyerek Halk Lokantası'nda vatandaşlara yemek ikram etti.

Program, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde sona erdi.