İTÜ profesöründen korkutan "El Nino" uyarısı... Tarihte görülmemiş sıcaklıklar mı geliyor? Türkiye için tehdit mi?

"El Nino Türkiye'yi dolaylı olarak etkileyebilir ancak bu sinyal oldukça zayıf. Bu nedenle her El Nino olayında Türkiye'de belirgin ve istatistiksel olarak tutarlı bir sıcaklık ya da yağış değişimi görmek mümkün olmuyor. Türkiye'nin iklimi üzerinde bölgesel ve Atlantik kökenli atmosferik süreçler çok daha etkili rol oynuyor."