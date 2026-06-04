Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının artış göstermesine bağlı olarak, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren "Süper El Nino" yaşanma ihtimali giderek kuvvetleniyor.
İTÜ profesöründen korkutan "El Nino" uyarısı... Tarihte görülmemiş sıcaklıklar mı geliyor? Türkiye için tehdit mi?
İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Ünal, küresel ısınmaya eklenen El Nino faktörünün dünya genelinde kuraklık, sel ve sıcak hava dalgası riskini artırdığını belirterek, "İklim sistemi adeta doping almış gibi oluyor" uyarısında bulundu.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Ünal, küresel ısınma ile El Nino'nun birleşmesinin aşırı hava olaylarının gerçekleşme olasılığını ciddi oranda yükselttiğini ifade etti.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklıkları doğrudan artırma potansiyeline sahip olan El Nino'nun Haziran-Ağustos 2026 döneminde ortaya çıkma ihtimalini yüzde 80 olarak açıkladı.
Bu sürecin en az kasım ayına kadar sürme olasılığı ise yüzde 90'ın üzerinde tahmin ediliyor. Columbia Üniversitesi ise Mayıs-Temmuz döneminde bu koşulların görülme olasılığını yüzde 98 olarak öngörüyor.
El Nino'nun tropikal Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kısımlarında deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim döngüsü olduğunu belirten Prof. Dr. Yurdanur Ünal, bu durumun küresel ölçekte atmosfer dolaşımını bozduğunu kaydetti.
Sıcaklıkların normal değerlerin 2 derece ve üzerine çıkması halinin "Süper El Nino" olarak adlandırıldığını aktaran Ünal, şunları söyledi:
"Zaten sera gazı kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle dünya her yıl biraz daha ısınıyor. Bunun üzerine güçlü bir El Nino eklendiğinde iklim sistemi adeta doping almış gibi oluyor ve sıcaklık rekorları arka arkaya gelebiliyor. Güçlü bir El Nino her zaman yıkıcı sonuçlar doğurmayabilir ancak kuraklık, aşırı yağış, sel ve sıcak hava dalgaları gibi olayların görülme olasılığını artırıyor."
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) Mayıs 2026 verilerine dayanan Ünal, El Nino'nun önümüzdeki kış boyunca devam etme olasılığının yüzde 96 olduğunu bildirdi.
sıcaklık rekorlarının sadece El Nino ile açıklanamayacağına dikkat çeken Ünal, son 10 yılın ölçüm tarihindeki en sıcak dönem olduğunu ve artık rekorların temel belirleyicisinin insan kaynaklı sera gazı emisyonları olduğunu vurguladı.
Süper El Nino'nun Türkiye iklimi üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Yurdanur Ünal, Türkiye için doğrudan ve güçlü bir El Nino sinyali bulunmadığının altını çizdi.
Ünal, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"El Nino Türkiye'yi dolaylı olarak etkileyebilir ancak bu sinyal oldukça zayıf. Bu nedenle her El Nino olayında Türkiye'de belirgin ve istatistiksel olarak tutarlı bir sıcaklık ya da yağış değişimi görmek mümkün olmuyor. Türkiye'nin iklimi üzerinde bölgesel ve Atlantik kökenli atmosferik süreçler çok daha etkili rol oynuyor."