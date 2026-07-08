Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO liderleri onuruna Beştepe'de verdiği basına kapalı yemeğin detayları netleşti.



Liderlere Karakovan balından Kayseri mantısına, dana kaburgadan Sütlü Nuriye'ye özel lezzetler ikram edildi.





Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. CNN Türk ABD muhabiri Yunus Paksoy’un aktardığına göre NATO liderlerine sunulan menü ortaya çıktı.

Liderlere sunulan menüde neler var?





Dünya siyasetine yön veren isimlere sunulan özel menünün başlangıcında, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eşsiz tatları bir araya getirildi. Liderlere, meşhur Trabzon tereyağı ve Bitlis'in dünyaca ünlü Hizan karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ikram edildi. Bu özel başlangıca, yanık Denizli yoğurdu ile hazırlanan zeytinyağlı sebze sote eşlik etti.





Ara sıcak ve ana yemekte Anadolu tatları tercih edildi



Zirve yemeğinin ara sıcağında İç Anadolu'nun vazgeçilmezi sahneye çıktı. Yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçasıyla taçlandırılan Kayseri mantısı, liderlerin beğenisine sunuldu. Ana yemekte ise deniz ve kara lezzetlerinin muhteşem uyumu dikkat çekti. Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile hazırlanan Deniz Levreği menünün zarif detayı olurken; tarama veya yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişmiş dana kaburga menünün ana yıldızı oldu.

Tatlı menüsünde Gaziantep ve Kahramanmaraş var

Görkemli ziyafetin kapanışı ise geleneksel Türk tatlılarının modern bir sunumuyla gerçekleşti. Liderlere, Antep fıstığı köpüğü, coğrafi işaretli Maraş dondurması ve bergamot aromasıyla zenginleştirilmiş Sütlü Nuriye ikram edilerek unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıldı.

NATO liderlerinin Beştepe’deki akşam yemeğinin menüsü, Türkiye’ye ilk iki Michelin yıldızını kazandıran şef Fatih Tutak’ın imzasını taşıyordu.



Kişi başı toplam maliyet ne kadar?

Ankara'daki birinci sınıf restoranların güncel rakamları baz alındığında, NATO liderlerine sunulan bu özel menünün 2026 yılı ortalama kişi başı maliyeti 4.500 TL ile 6.000 TL (KDV ve servis bedeli hariç) arasında değişiyor. İçecekler ve ekstra servis ücretleri de eklendiğinde bu rakamın çok daha yukarılara çıkması kaçınılmaz görünüyor.

Tek bir öğün için kaç gün çalışması gerekiyor?





NATO liderlerine servis edilen bu özel menünün asgari ücretlinin sipariş edebilmesi ise mümkün görünmüyor....



Asgari ücretli bir çalışanın bu özel menüyü sadece bir akşam yiyebilmesi için, günlük 935,85 TL'lik kazancıyla yaklaşık 5- 6,5 gün boyunca hiçbir şey harcamadan aralıksız çalışması gerekiyor.



Özetle; bir asgari ücretli bütün bir ay (30 gün) boyunca ter dökerek kazandığı maaşıyla, söz konusu menünün yer aldığı masaya yalnızca 4 ya da en fazla 6 kez oturabiliyor.