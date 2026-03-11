ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi sonrası İran tarafından Hürmüz Boğazı’ kapatılmıştı. Ticaret anlamında büyük öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nın kapanması küresel piyasayı derinden etkilemişti.

AVDAGİÇ: BEKLENTİMİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GEÇİŞLERİN BAŞLAMASI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ransa'nın başkenti Paris'te İTO'nun milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdiği JEC World 2026 Fuarı'nda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Spekülatif alanlarda 119 doları gören petrol fiyatının ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasıyla 87 dolar seviyesine geri geldiğini hatırlatan Avdagiç, dünyada enflasyonist bir baskı oluşması riskinin ise devam ettiğini belirtti.

Şekip Avdagiç, Hürmüz Boğazı'nın şu anda en kritik konu olduğunu söyleyerek, "Bizim iş dünyası olarak beklentimiz, bir an önce bu gerilimin sulhla sonuçlanması, en azından önce bir ateşkes olması ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hızlıca fiilen başlaması” ifadelerini kullandı.

Eşel mobil sisteminde bir marj bulunduğunu ifade eden Avdagiç, “Ümit ederiz ki o marjı eritip onun üzerine çıkıp fiyatlar artmak zorunda kalınmaz. Şu andaki bu aşağı doğru dalgalanmayla tekrar sanki o bandın içine girebiliriz gibi duruyor. Biraz yaşayarak göreceğiz. Çünkü karşımızda bu savaşı sürdüren ülkelerin açıkçası net ve belli olmayan, çok da dengeli olmayan bir politikaları var” dedi.