PAGEV Florya Yerleşkesi’nde gerçekleşen toplantıya onur konuğu olarak katılan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, plastik sektörünün önde gelen temsilcileriyle buluştu.

Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, bir dönem daha başkanlığa aday olma kararı aldığını ilk kez kamuoyuna duyurdu.

Avdagiç konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu dönemde hem içinden geldiğimiz camialarla hem de saygı duyduğumuz büyüklerimizle istişare ederek, değerli dostlarımızın görüşlerini alarak bir dönem daha aday olma konusunda yola çıkmaya karar verdik. Tabii burada bu bir ekip meselesidir. Bir kişinin yürüyüşü değildir. Bu, birbirini seven ve destekleyen; ülkesi, sanayisi, toplumu ve şehri için güzel ve iyi şeyler yapmaya çalışan insanların toplu yürüyüşüdür. Bugüne kadar sağ olsun camiamız bize bu desteği verdi. Tabii bizim için en önemli destek her zaman kendi camiamızdan geldi. Burada da özellikle Yavuz Başkanımın ve PAGEV’in yeri çok farklıdır. Kendisine ve kıymetli PAGEV camiasına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.”

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ise Avdagiç’in yeniden adaylığının sektörün ortak sağduyusunu ve iradesini yansıttığını belirterek, PAGEV’in güçlü desteğini söyledi.