ABD-İsrail saldırıları ve İran’ın misillemeleri sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendiren Avdagiç, Trump’ın barış mesajı doğrultusunda ambargoların kalkması durumunda Türkiye’nin en çok fayda sağlayacak ülke olacağını belirtti. Kültürel yakınlık ve komşuluk ilişkileri sayesinde Türk iş dünyasının İran’la hızlı bir şekilde yeni iş birliği dönemine girebileceğini ifade eden Avdagiç, mücevher sektörü ve gayrimenkul alanında önemli fırsatlar doğacağını söyledi.

“Mücevher sanayi ile ilgili Dubai’ye giden süreçlerin Türkiye’ye geri geleceğini düşünüyoruz” diyen Avdagiç, Türkiye’nin bölgenin en istikrarlı ülkesi olmaya devam ettiğini hatırlattı.

TURİZM VE SANAYİ ÇEVİKLİĞİYLE HIZLI TOPARLANMA BEKLENİYOR

Savaşın turizmde dönemsel rezervasyon iptallerine yol açtığını kabul eden İTO Başkanı, barışın makul sürede gelmesi halinde sektörün hızla toparlanacağını ve rekabet ettiği ülkeler arasında öne çıkacağını öngördü.

Avdagiç, Türkiye’nin kriz dönemlerindeki esnek üretim kabiliyetine de dikkat çekti:

“Şangay-Rotterdam konteyner fiyatları 2 bin 100 dolardan 5-6 bin dolara çıkınca Türk tekstilcilerine ve yedek parçacılara spot siparişler geliyor. ABD’deki bazı otomotiv firmaları Çin’den tedarik edemedikleri komponentleri Türkiye’den almak için görüşme yapıyor.”

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HERKESİ ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarının 72 dolardan 113 dolara çıkmasının Türkiye kadar Almanya ve ABD’yi de etkilediğini belirten Avdagiç, fuar katılımındaki düşüşe rağmen genel tablonun yönetilebilir olduğunu kaydetti. İç piyasada ise tüketicilerin “bekle-gör” tutumuna geçtiğini, halı, mobilya, mutfak yenileme ve konut satışlarında yavaşlama yaşandığını dile getirdi. Alışveriş merkezlerindeki ciro düşüşünün ise yavaş yavaş toparlandığını aktardı.

YÜKSEK REZERVLER VE TARIMSAL ÖNLEMLER GÜÇ VERDİ

Türkiye’nin yüksek döviz rezervlerinin bu süreçte büyük avantaj sağladığını söyleyen Avdagiç, “Zaten rezervlerimiz bu tür süreçleri yönetmek için var” dedi. Hükümetin gübrede gümrük vergisini kaldırması ve bazı tarım ürünlerinde ihracat yasağı getirmesini olumlu bulduklarını belirten Avdagiç, bol yağış sayesinde bu sezon tarımda verimin artmasını beklediklerini kaydetti.

İHRACAT BÜYÜMEYE 5 ÇEYREKTİR NEGATİF KATKI VERİYOR

İhracatın ekonomik büyümeye katkısının 5 çeyrektir negatif olduğuna dikkat çeken Avdagiç, döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyonun sağlanması gerektiğini vurguladı. İmalat sanayinin GSYH içindeki payının yüzde 15’ten yüzde 20 ve üzerine çıkarılması gerektiğini belirtti.

ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALARA DA YTAK KREDİSİ ÖNERİSİ

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programının sadece büyük firmalara değil, orta ölçekli işletmelere (OBİ) de açılmasını öneren Avdagiç, “YTAK kredilerinin yüzde 30’unu daha makul büyüklükteki stratejik yatırımlar için ayırabiliriz” dedi.

GENÇLER VE LÜKS TÜKETİMDE YENİ MALİYETLER

Hizmetler sektörünün hızlı büyüdüğünü, özellikle 18-25 yaş kuşağı için yeni vazgeçilmez giderlerin oluştuğunu ifade eden Avdagiç, İstanbul’un lüks alışverişte pahalı ülke haline geldiğini söyledi. “İstanbul eskiden makul fiyatlarıyla öne çıkıyordu, şimdi kira, gastronomi ve alışverişle turistleri zorluyoruz” dedi.

İSTANBUL SANAYİSİZLEŞTİRİLMEMELİ

İstanbul’un sanayi altyapısının korunması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “İstanbul’u sanayisizleştirme politikamız olmamalı. Tarihi geçmişi, birikmiş iş gücü ve derin sanayi kültürü var. Teknolojik yenileme ve modernizasyon için teşvikler verilmeli” dedi.

TAPU HARÇLARI YÜZDE 2’YE İNMELİ

Kentsel dönüşüm için “Yarısı Bizden” kampanyasını destekleyen Avdagiç, kampanyanın 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılmasını olumlu bulduklarını belirtti ve tapu harçlarının yüzde 4’ten yüzde 2’ye indirilmesini talep etti.

ÇİN İTHALATI VE TEŞVİK ÖNERİLERİ

Çin’den ithalatın tamamen kesilemeyeceğini, çünkü ihracatçıların ara mallarına ihtiyaç duyduğunu açıklayan Avdagiç, “Fermuarı 5 Euro yerine 10 Euro’ya alırsak rekabetçiliğimizi kaybederiz” örneğini verdi. Ürün bazında değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Emek yoğun sektörler için 5. ve 6. bölgelere pozitif ayrımcılık öneren Avdagiç, “Çalışan başına desteği 3.500 TL’den 4.500-5.000 TL’ye çıkarabiliriz. Batman’da işini kaybeden gencin başka iş bulma şansı İstanbul’dakinden daha az” dedi.