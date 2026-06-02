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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 24 No'lu Meclis Üyesi Adayı Kaptan Mustafa Can, İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme değerlendirmelerine sert tepki gösterdi. Can, açıklamaların sahadaki ekonomik tabloyla örtüşmediğini savunarak, iş dünyasının yaşadığı sorunların yeterince dile getirilmediğini söyledi.

Can, ekonomik büyüme verilerinin tek başına başarı göstergesi olarak sunulamayacağını belirterek, sanayi üretimi, ihracatçıların kârlılığı, KOBİ'lerin durumu ve konkordato başvuruları gibi göstergelerin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

"BÜYÜRKEN FAKİRLEŞMEK DE MÜMKÜNDÜR"

Ekonomik büyümenin niteliğinin önem taşıdığını vurgulayan Mustafa Can, bir şirketin satışlarını artırırken zarar edebileceği gibi ülkelerin de büyürken ekonomik olarak güç kaybedebileceğini savundu. Reel sektörün yaşadığı sıkıntıların rakamların arkasında kaldığını öne sürdü.

Can, ihracatçıların kur politikaları nedeniyle zorlandığını, sanayicilerin artan maliyetler ve finansmana erişim sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek, mevcut tablonun yalnızca büyüme rakamları üzerinden değerlendirilmesinin eksik olacağını kaydetti.

"İTO BAŞKANI MI, HÜKÜMET SÖZCÜSÜ MÜ?"

Açıklamasında en dikkat çeken eleştirilerden birini İTO yönetimine yönelten Can, odanın asli görevinin üyelerinin sorunlarını gündeme taşımak olduğunu söyledi.

Yüksek faiz, baskılanmış döviz kuru, krediye erişim güçlüğü, işçilik maliyetleri ve rekabet kaybı gibi temel sorunların açıklamalarda yeterince yer bulmadığını ifade eden Can, "İTO Başkanı mı, hükümet sözcüsü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

"SANAYİCİ KAN AĞLIYOR"

Mustafa Can, sanayi sektörünün ciddi baskı altında olduğunu belirterek birçok üreticinin yatırım planlarını ertelediğini, bazı firmaların ise üretimlerini yurt dışına kaydırmayı değerlendirdiğini öne sürdü.

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasının üretim ve yatırımlar üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Can, hem sanayinin büyümesinin istenip hem de mevcut politikalarda ısrar edilmesinin çelişki yarattığını savundu.

Açıklamasının sonunda İTO yönetimine çağrıda bulunan Can, "Sanayici kan ağlarken, ihracatçı kur baskısından şikâyet ederken, finansmana erişim tarihî ölçüde zorlaşmışken 'ekonominin dayanıklılığı tescillendi' demek sahadaki gerçeklerle örtüşmemektedir. İTO üyeleri alkış değil temsil beklemektedir" ifadelerini kullandı.