İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek’teki ClubHouse isimli mekana operasyon düzenlenmiş, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda spor salonunda narkotik madde arama köpeğiyle arama yapılmıştı. Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, ClubHouse sahibi Menderes Utku önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin genel müdürü Arif Altunbulak, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit tutuklanırken, Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk’a ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Gözaltına alınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz de yurt dışı çıkış yasağı şeklinde serbest kaldı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Soruşturma kapsamında ocak ayında tutuklanan otel müdürü Arif Altunbulak ve şubatta tutuklanan işletme sahibi Menderes Utku'nun, etkin pişmanlık hükümleri uyarınca tahliyesine karar verildi.