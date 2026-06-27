Kaynak: Haber Merkezi

İtirafçı IŞİD’in itiraflarında Türkiye’deki IŞİD’çilerin tek tek isimleri ve faaliyetleri yer aldı. İşte o belgeler…



Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Adıyaman Grubu’nun en etkili isimlerinden olan ve 10 Ekim Ankara Garı Katliamı’nın faillerinden Ömer Deniz Dündar, “etkin pişmanlık” ifadesi verdi.

İtirafçı Ömer Deniz Dündar, yaklaşık 12 yılını IŞİD saflarında geçirdiğini anlattı.

Ankara’da 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Gar Katliamı’nın 16 firari sanığından biri olan Ömer Deniz Dündar’ın ‘etkin pişmanlıktan yararlanması’ sonucu verdiği 32 sayfalık ifadenin ayrıntılarına YENİÇAĞ ulaştı.

Altı saat boyunca ifade veren Dündar, 2013’te Suriye’ye geçtiğini, Mustafa Dokumacı ve Kasım Güler’in talimatlarıyla çeşitli görevlerde bulunduğunu anlattı.

İtirafçı Ömer Deniz Dündar’ın ifadesi Ekrem İmamoğlu’na suikast planı yapıldığı üzerinden gündeme geldi ancak ifade tutanağında halen Türkiye’de olan IŞİD terör örgütü üyelerinin isim ve faaliyet listeleri yer alıyordu.

YENİÇAĞ 32 sayfalık ifade tutanağından Türkiye’deki IŞİD militanlarının listelerini çıkardı.

Ömer Deniz Dündar’ın itiraflarında Türkiye’deki IŞİD’çilerin tek tek isimleri ve faaliyetleri şöyle yer aldı:

SORULDU: İFADENİZE EKLEYECEĞİNİZ BAŞKACA HUSUS VARSA BELİRTİNİZ?

CEVABEN: Son olarak DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ancak tam isimlerini bilmediğim, kod isim olarak bildiğim şahıslar vardır. Gaziantep’te Bulunan Şahıslar;

KARAKURT soy isimli 35 yaşlarında bir şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Türkiye’de bulunduğunu biliyorum.

Ergün isimli KASEM Kod adlı 37 yaşlarında bir şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Türkiye’de bulunduğunu biliyorum.

İkrime Dayı Kod adlı 50 yaşlarında şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Türkiye’de bulunduğunu biliyorum.

Kanasçı Abdulhadi Kod adlı 45 yaşlarında şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Türkiye’de bulunduğunu biliyorum.

Kanasçı Abdulhadi Kod adlı 45 yaşlarında şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Türkiye’de bulunduğunu biliyorum. Mukatil Kod adlı 30 yaşlarında şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Türkiye’de bulunduğunu biliyorum.

Abdulcebbar Kod adlı şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Türkiye’de bulunduğunu biliyorum.

Ercan ÇAPKIN isimli şahsın hapiste olduğunu biliyorum.

Mersin/Tarsus’ta Bulunan Şahıslar;

Mersin/Tarsus’ta Bulunan Şahıslar; Ebu Basir Kod adlı 30 yaşlarında şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Türkiye’de bulunduğunu biliyorum.

Ebu Derda Kod adlı 20 yaşlarında şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Türkiye’de bulunduğunu biliyorum.

Ahmet Kod adlı 30 yaşlarında şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Suriye’de bulunduğunu biliyorum.

Muhammed Kod adlı 30 yaşlarında şahsın Suriye’de DEAŞ içerisinde eğitim aldığını şu anda Türkiye’de bulunduğunu biliyorum.

Enfal Kod adlı Iraklı Türkmen bir şahsın Dokumacı tarafından Türkiye’ye gönderildiğini 2019 yılında Türkiye’de bir cinayet işlediğini ve Sincan Cezaevinde olduğunu biliyorum. Ayrıca

Vilayetin ve Faruk Ofisi’nin Şerrisi olan Ebu Halid Rakkavi / Ebu Usame Rakkavi Kod adlarını kullanan şahsı Suriye’de teşhis ettim, bu şahıs halen Suriye’dedir.

Ankara’dan 2018 yılında Suriye’ye 2 şahıs geldi, bu şahıslardan 1 tanesi Boksördü ve arkadaşı da 50’li yaşlarda olan emlakçılık yapan bir şahıstı, bu şahıslar İdlib’e geldiler, örgüt Boksör olan şahsı tekrar Ankara’ya gönderdi,

Ankara’dan Suriye’ye gelen Ebu Ali Kod adlı bir şahıs vardı, 2018 yılında Ankara’nın bir ilçesinde çatışmanın olduğu bu çatışmada 5 kişinin öldüğü, çatışmanın olduğu evi Ebu Ali kod isimli şahıs tutmuş,

17- Soy ismini bilmediğim Hakan isimli şahıs Mustafa DOKUMACI'nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Adıyaman/Çelikhan'lıdır. Mehmet Akif'in arkadaşıdır. Bekardır. 33-34 yaşlarında, beyaz tenli, siyah saçlı, 175-180 cm boylarında, normal kilodadır. 2013 yılının 9. Ayında Mehmet Akif ile birlikte Suriye Halep'e geldi. Kendisi ile Halep'te Ketibetül Seyfullah isimli ketibede beraber bulunduk. Bu şahıs El Nusra terör örgütü içerisinde kaldı. Ancak kendisi DEAŞ'a katılım yapmadı ve ketibede faaliyet göstermeye devam etti. Daha sonra Mehmet Akif ile birlikte Türkiye'ye döndüğünü biliyorum. Ancak şu anda akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur.

18- Recep Y. isimli şahıs Mustafa DOKUMACI'nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Adıyaman'lıdır. 2015 yılının başlarında Suriye'ye gelerek DEAŞ'a katıldı. Burada Adana'lı olan DEAŞ'te iken ölen ismini bilmediğim bir kadınla evlendi. 2016 yılında Rakka'nın kuzeyinde Amerika'nın gerçekleştirdiği hava bombardımanında öldüğünü biliyorum.

19- Abdulkadir G. isimli şahıs Mustafa DOKUMACI'nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Adıyaman'lıdır. 1991 veya 1992 doğumludur. Abdulkadir Türkiye'de iken Suriye/İbdib'li olan bir kadınla evlendi. 2015 yılının başlarında, eşi ve teyzesinin oğlu Mahmut Gazi T[karalanmış/kapatılmış] ile birlikte Suriye'ye gelerek DEAŞ'a katıldılar. Yaklaşık iki üç ay kadar sonra Mahmut Gazi T[karalanmış/kapatılmış] PKK/YPG tarafından yakalandı ve esir alındı. Bu sebepten dolayı Abdulkadir'in DEAŞ'tan ayrılarak eşinin ailesinin bulunduğu İbdib'e giderek orada yaşamaya başladığını biliyorum.

20- Mahmut Gazi T. isimli şahıs Mustafa DOKUMACI'nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Adıyaman'lıdır. Bekardır. Abdulkadir G[karalanmış/kapatılmış]'nın teyzesinin oğludur. 2015 yılının başlarında Abdulkadir G[karalanmış/kapatılmış] ile birlikte Suriye'ye gelerek DEAŞ'a katıldılar. Yaklaşık iki üç ay kadar sonra PKK/YPG tarafından yakalandığını ve halen esir tutulduğunu biliyorum.

14- Salih A. isimli şahıs Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Adıyaman’lıdır. 1987 veya 1988 doğumlu, esmer yaklaşık 175 cm boylarındadır. Evli olduğunu biliyorum ancak imam nikahlı veya resmi nikahlı olup olmadığını bilmiyorum. Eşinin adını bilmiyorum. 2015 yılının başlarında tek başına Suriye’ye gelerek DEAŞ’a katıldı.

Ancak hastalığından dolayı eğitimini tamamlayamadı. Daha sonra Türkiye’ye geri döndü. Salih’in ismini bilmediğim bir erkek kardeşinin 2011 veya 2012 yılında Afganistan’a gittiğini, burada El Kaide örgütüne katıldığını ve daha sonra Türkiye’ye geldiğini biliyorum. Salih ve ismini bilmediğim kardeşinin de şu anda Adıyaman’da ikamet ettiklerini biliyorum.

15- Soy ismini bilmediğim Abdulaziz isimli şahıs Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Ayrıca kendisi grup içerisinde mali işlerinden sorumluydu. Adıyaman’lıdır. Bekardır. 36-37 yaşlarında, esmer, kısa boyludur. Alevi olduğunu biliyorum. Mustafa DOKUMACI ile birlikte inşaat işlerinde de çalışırdı. Ancak DEAŞ’a hiçbir zaman katılmadı. Halen Adıyaman’da ikamet ettiğini biliyorum.

16- Soy ismini bilmediğim Mehmet Akif isimli şahıs Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Adıyaman/Çelikhan’lıdır. Bekardır. 36-37 yaşlarında, beyaz tenli, yeşil gözlü, kısa boylu ve hafif kiloludur. 2013 yılının 9. Ayında Suriye Halep’e geldi. Kendisi ile Halep’te Ketibetül Seyfullah isimli ketibede beraber bulunduk. Bu şahıs El Nusra terör örgütü içerisinde kaldı. Ancak kendisi DEAŞ’a katılım yapmadı ve Ketibede faaliyet göstermeye devam etti. Daha sonra Türkiye’ye döndüğünü biliyorum. Ancak şu anda akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur.

11- Şükrü Y. isimli şahıs Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Adıyamanlıdır, 1995 veya 1998 doğumlu olarak bilirim, 2014 sonlarında Suriye’ye gelerek DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren ve Özel Tim olarak adlandırılan gruba katıldı. Bu tim içerisinde özel olarak silahlı eğitimler aldığını biliyorum. 2015 yılında Türkiye’ye geri döndüğünü ve Yunus D[karalanmış/kapatılmış]’ın yanına gittiğini ancak daha sonrasında Yunus D[karalanmış/kapatılmış] ile bağlantısını kestiğini biliyorum. Şu anda akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur.

12- Furkan A. isimli şahıs Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Adıyaman’lıdır. 1997 veya 1999 doğumlu olduğunu biliyorum. Bu şahsın 2018 veya 2019 yılında DEAŞ’a katılmak amacıyla Suriye’ye gittiğini ancak DEAŞ’a katılmadığını ve yine Suriye’de bulunan muhalif bir grup içerisini girdiğini ve orada faaliyet gösterirken HTŞ tarafından yakalanarak cezaevine girdiğini benimle birlikte İdlib’te 88 nolu mağara hapishanesinde yatan Abu Abdullah Humsi isimli Arap olan şahsın anlatması üzerine bu şahıstan duydum. Kendisi Furkan ile başka bir cezaevinde birlikte kalmış ve anlattıklarını Furkan’dan öğrenmiş. Furkan’ın daha sonra cezaevinden çıktığını ve halen Suriye’de bulunduğunu da bu şahıs sana anlatmıştı.

13- Mustafa Ç. isimli şahıs Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Adıyaman’lıdır. 35-36 yaşlarında ve bekardır. 2014 yılının sonlarında Suriye’ye gelerek DEAŞ’a katıldığını biliyorum. Kendisi 2015 yılında Suriye’den ayrılarak Türkiye’ye geri döndü. Türkiye’de yakalanarak cezaevine gönderildiğini biliyorum. Halen Türkiye’de cezaevinde bulunduğunu biliyorum.

7- Ersel O. isimli Adıyamanlıdır. Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. 2014 yılının 11. Ayında imam nikahlı eşi olan Adıyamanlı soyadını bilmediğim Ayşenur isimli şahısla birlikte Suriye’de DEAŞ’a katıldı. 2019 yılında Suriye’de PKK/YPG mensuplarınca yakalandığını ve esir olarak tutulduğunu biliyorum. Şu anda akıbeti hakkında herhangi bir bilgi yoktur. İmam nikahlı eşi Ayşenur’un daha sonra Suriye’den ayrılarak Türkiye’ye döndüğünü biliyorum.

8- Muhammed I. Adıyamanlıdır. Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. 2014 yılının 8. Ayında Suriye’de DEAŞ’a katıldı. 2019 yılında Suriye’de PKK/YPG mensuplarınca yakalandığını ve esir olarak tutulduğunu biliyorum. Şu anda akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur.

9- Hacı Yusuf soy ismini bilmem Muhammed I. isimli şahsın teyzesinin oğludur Adıyamanlıdır. Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. 2019 yılında Suriye’de PKK/YPG mensuplarınca yakalandığını ve esir olarak tutulduğunu biliyorum. Şu anda akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur.

10- Abdurrahman A. isimli şahıs Yunus Emre A. kardeşidir. Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. Şanlıurfa/ Suruç’ta düzenlenen etkinliğe yönelik canlı bomba eylemini gerçekleştiren şahıstır.

4- Orhan G. isimli şahıs Adıyamanlı’dır ve Diyarbakır’da yapılan mitinge yönelik olarak canlı bomba eylemini gerçekleştiren şahıstır. Kendisi olay yerine bomba bırakıp ayrılmıştır. Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı.

5- Muhammed Zana A. isimli şahıs Adıyamanlı’dır ve bekardır. Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. 2014 yılının 11. ayında Suriye’de DEAŞ’a katıldı. Hatırladığım kadarıyla 2015 veya 2016 yılında Tabka bölgesinde Amerika tarafından gerçekleştirilen hava bombardımanında öldüğünü biliyorum.

6- Mehmet T. isimli şahıs Adıyamanlıdır. Mustafa DOKUMACI’nın grubu içerisinde bulunurdu ve düzenlenen ders/sohbetlere katılırdı. 2014 yılında ailesi ile birlikte Suriye’de DEAŞ’a katıldı. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılının 1. Ayında Garaniç denilen bölgede Amerika tarafından gerçekleştirilen

SORULDU : SİZİNDE İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ MUSTAFA DOKUMACI GURUBU OLARAK BİLİNEN GURUBUN İÇERİSİNDE KİMLER BULUNMAKTADIR. BU ŞAHISLARIN ÖRGÜT İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİ VE VE AKIBETLERİ NEDİR. KONU HAKKINDA İFADENİZİ VERİNİZ.

CEVABEN : Mustafa DOKUMACI isimli şahsın grubunda bulunan;

1-Kasım D. şahıs Adıyamanlı’dır, 40 yaşlarında olup, evlidir. Mustafa DOKUMACI’nın en güvendiği şahıstır. Grup içerisinde herhangi bir ders/sohbet vermezdi ancak Mustafa DOKUMACI’nın sağ koluydu. Kasım D[karalanmış/kapatılmış]’nin ailesi ile birlikte 2014 yılında Suriye’de DEAŞ’a katıldığını ve 2016 yılında Münbiç bölgesinde düzenlenen hava saldırısında öldüğünü biliyorum. Eşinin daha sonra Türkiye’ye döndüğünü ve halen Adıyaman’da bulunduğunu biliyorum.

2-Abdurrahman D. isimli şahıs Adıyamanlı’dır 50’li yaşlarındadır, evlidir, Resim öğretmeni olarak bilirim, kültür evlerinde çocuklara resim dersi verdiğini bilirim. Bize İslam tarihi dersi verirdi. Kendisinin 2013 yılının 9. Ayında Mustafa DOKUMACI’nın grubu hakkında almış olduğu karar sonucu grup ile birlikte Halep’e geldiğini ancak DEAŞ’a katılmayarak bir süre sonra Türkiye’ye geri döndüğünü biliyorum.

3- Yunus Emre A. isimli şahıs Adıyamanlı’dır, bekardı, Ankara’da Tren garı önünde gerçekleştirilen patlamada canlı bomba olarak yer alan şahıstır. Kendisi Mustafa DOKUMACI’nın grubunda Kuran dersleri verirdi. 2012 yılında Afganistan’a gittiğini ve İstişhad yapma fikrinde olduğunu biliyorum.