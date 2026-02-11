Aziz İhsan Aktaş davasında "Örgüt üyesi olmak" suçu isnat edilen sanıkların savunması devam ediyor. Aktaş'ın çalışanı olan Akın Kumanlı, duruşmada savcılık ifadesinin hatırlatılması üzerine "Söylediklerim duyuma dayalıdır" dedi.

4'ü tutuklu 7 CHP'li Belediye Başkanı'nın yargılandığı 200 sanıklı davada 3. hafta duruşmaları devam ediyor. Suç örgütü lideri olarak adlandırılan Aziz İhsan Aktaş'ın, şoförü aracılığıyla Beşiktaş Belediyesi'de para götürdüğü iddiası üzeirne savunmalar yapılıyor. Savunmaısnda bu parayı kendisine Aziz İhsan AKtaş'ı veridğini söyleyen Kumanlı, "Söylediklerim duyuma dayalıdır" dedi.

Kumanlı'nın ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

İddia edilen örgütün üyesi değilim, maaşlı bir çalışanım. Hakkımda iddia edilen ‘örgüte üye olma’ suçlamasını kabul etmiyorum. İhsan Bey’den para talep edildiğini duymuştum. Paraların rüşvet ya da hangi ad altında verildiğini bilmem. Rüşvete aracılık yapmadım. Suçsuzum, örgüt üyesi değilim, rüşvete aracılık etmedim. Beraatımı talep ederim. Ben araç sorumlusuyum, bu paranın ne olarak verildiğini bilme lüksüm yok

Savunmanın ardından Mahkeme Başkanı Kumanlı’ya “Siz bu paraların ne olduğunu bilerek verdiniz?” diye sordu. Kumanlı, “Bana sadece teslim etmem söylendi ve teslim ettim. Sadece görevi icrada bulundum. Bunu bana Aziz İhsan Aktaş söyledi” diyerek yanıt verdi.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın avukatı Hasan Sınar, Kumanlı’ya savcılıkta verdiği ifadeyi hatırlatarak sorular yöneltti. Kumanlı, “Söylediklerim duyuma dayalıdır”

Öte yandan örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın, bu hafta savunma yapması bekleniyor.