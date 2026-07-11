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Kaynak: AA

Yapılan değişikliklerin temel hedeflerinden biri, ithalatta haksız rekabetin önüne geçilmesi olarak açıklandı. Bu kapsamda, Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki gümrük tarife istatistik pozisyonları ve eşya tanımlarında yaşanan son değişikliklere entegre olabilmek adına "İthalat Rejimi Kararı" ile "İlave Gümrük Vergisi Kararı" ek listeleri yeniden düzenlendi.

GÖZETİM ALTINDAKİ ÜRÜN AĞI GENİŞLİYOR

İthalatta uygulanan gözetim tebliğleri de bu ara düzenlemeden nasibini aldı. Toplam 18 ürün grubunu kapsayan yeni Resmi Gazete tebliğlerine göre; gözetim birim fiyatları ve eşya kapsamı güncellenerek yeniden belirlendi. İlk kez gözetim kıymeti uygulaması devreye alındı. Atılan bu son adımlarla birlikte Ticaret Bakanlığının yürüttüğü aktif gözetim tebliği sayısı 192'ye ulaştı.

PET RESİN İTHALATINA KORUMA KALKANI

Yerli sanayinin rekabet gücünü korumak adına ithalatta korunma önlemleri de sıkılaştırıldı. "Polietilen Tereftalat (PET) Resin" ithalatı için ton başına 120 dolar seviyesinde ek korunma önlemi getirildi. Sektörü yakından ilgilendiren bu karar, 19 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

Öte yandan, halihazırda korunma önlemi uygulanan filmaşin ve polietilen tereftalat cips ithalatında da hareketlilik yaşanıyor. Bu iki ürün grubunda mevcut koruma süresinin uzatılıp uzatılmayacağını belirlemek üzere resmi soruşturma süreci başlatıldı. Bakanlık, sanayinin hammadde ihtiyacı ile yerli üreticinin korunması arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla ithalat politikalarındaki dinamik yapının süreceğinin sinyalini verdi.