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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kullanılmayan bir taş binadan gelen sesler, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Seslerin kaynağını araştıran vatandaşlar, binanın içerisindeki kuyuda mahsur kalan bir canlı olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Firuzköy Mahallesi Bathonea Sokak'taki kullanılmayan taş binaya gelen ekipler, bahçede bulunan kuyuya merdiven yardımıyla indi.

Oldukça dikkatli bir çalışma yürüten itfaiye personeli, kuyuda mahsur kalan hayvana zarar vermeden bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

SAĞLIK DURUMU KONTROL EDİLDİ

Kurtarma çalışmasının ardından ekipler tarafından su verilen hayvanın sağlık durumu kontrol edildi. Yapılan incelemede herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edildi.

DOĞAYA YENİDEN KAVUŞTU

Kuyudan kurtarılan hayvanın leylek olduğu belirlenirken, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal yaşam alanına bırakıldı. Başarılı kurtarma operasyonu çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.