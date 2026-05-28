Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bolu’da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, evde bulunan kedi yaşamını yitirdi.

Yangın, Kültür Mahallesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yatağı sardı. Yoğun dumanın daireyi kaplaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYENİN ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ardından evde duman tahliyesi çalışması başlatıldı.

Bu sırada içeride arama yapan itfaiye ekipleri, evcil kediyi hareketsiz halde buldu. Dumandan etkilendiği belirlenen kedi dışarı çıkarılarak yaşatılmaya çalışıldı.

İtfaiye erleri dakikalarca kalp masajı yaparken, oksijen desteği de sağlandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kedi kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.