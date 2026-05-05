Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir otomobilde fark edilen gaz kaçağı olası bir faciayı kıl payı önledi. Sur Mahallesi İdil çevreyolu üzerindeki Seyri Cizre mevkiinde ilerleyen 34 BV 8949 plakalı araçta gaz sızıntısı olduğunu fark eden sürücü H.D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta gaz kaçağından kaynaklanan küçük çaplı yangına anında müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde sızıntı kontrol altına alınırken, aracın patlama ihtimali ortadan kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının tamamen söndürülmesinin ardından araçta uzun süre soğutma ve gaz tahliye çalışması yürüttü. Olası bir patlamanın önüne geçilmesiyle çevredeki vatandaşlar rahat nefes alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.