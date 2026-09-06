Yol kenarındaki binada başlayan alevleri fark eden çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yetmedi: Çiftçi tankerle koştu - Resim : 1

ÇİFTÇİ TANKERLERLE MÜDAHALE ETTİ


İtfaiye ekipleri alevlere tazyikli suyla müdahale ederken, mahalle sakinleri de yangının çevreye ve ağaçlık alanlara sıçramaması için adeta seferber oldu. Bir mahalle sakininin, traktörün arkasına bağlanan su tankeri üzerine çıkarak tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek vermesi dikkat çekti.

Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyorAntalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyorGündem

İtfaiye yetmedi: Çiftçi tankerle koştu - Resim : 3
İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların ortak çabası sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.