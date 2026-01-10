İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, yangın güvenliği şartlarını yerine getirmeyen iş yerleri için kritik bir takvim belirlendi.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, itfaiye raporu alınması zorunlu olan ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e tabi iş yerleri denetlenecek. Yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerin giderilmesi, gerekli imalat ve tadilatların tamamlanması ile itfaiye raporunun alınması için işletmelere 31 Mayıs 2026’ya kadar süre tanınacak.

Bu tarihe kadar itfaiye raporunu ibraz edemeyen iş yerlerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek ve söz konusu işletmeler kapatılacak.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği bildirildi.