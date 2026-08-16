Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin'deki Friedrichshain semtindeki 21 katlı binanın 11. katında çıkan yangın büyüyerek üstteki dairelere sıçradı.

Yangında bir kadın, itfaiye olay yerine gelene kadar 11. katta pencere pervazında oturdu.

İtfaiyenin merdivenli aracı yalnızca 9. kata kadar ulaşabildiğinden kadın bulunduğu yerden yaklaşık iki kat aşağıdaki kurtarma sepetine atlamak zorunda kaldı.

SEPETTE YAKALADILAR

Sosyal medyada da yer alan görüntülerde, bir itfaiye erinin kadını sepette yakaladığı görülüyor.

Alman Haber Ajansının haberine göre Berlin İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Adrian Wenzel, kadının hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

Wenzel, çok tehlikeli bir durumun atlatıldığını belirterek, "Büyük bir faciaya da dönüşebilirdi." dedi.

Kadınla birlikte toplam 13 kişinin yaralandığı yangında, 130 itfaiye erinin görev yaptığı bildirildi.