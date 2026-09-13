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Kaynak: ANKA

Adıyaman’da bir sitenin bahçesindeki kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Özel ekipman ve halatlar kullanarak kuyuya inen ekipler, yavru kediyi zarar görmeden bulunduğu yerden çıkardı.

Olay, Kayalık Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde yer alan Çamkent Sitesi’nde meydana geldi. Kuyudan kedi sesleri geldiğini fark eden site sakinleri, durumu zaman kaybetmeden İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kuyunun derinliğini ve minik kedinin konumunu tespit ederek çalışma başlattı. Özel ekipman ve halatlar yardımıyla kuyuya inen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yavru kediye zarar vermeden ulaştı. Dakikalar süren hassas operasyonun ardından kuyudan çıkarılarak güvenli alana alınan yavru kedi koruma altına alındı.