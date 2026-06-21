Kaynak: DHA

Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre; ormanda alkol aldıktan sonra evine dönmek isteyen T.C.O.'nun tırmandığı bahçe teli devrildi.

Bileği tellerin arasında sıkışan T.C.O. için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibi telden T.C.O.'nun bileğini çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, teli elektrikli testere ile kesti. Bileğinde tel ile ambulansa alınan T.C.O., bu sırada ekiplere, "Sizi de yorduk. Damara gelmedi damara gelse ölürdüm, ben de biliyorum" dedi.

Ekiplerin yardımıyla yürümeyi başaran T.C.O.'nun bileğinde kalan tel parçası ambulansta çıkarıldı. Hastaneye gitmeyi reddeden T.C.O., pansuman yapılmasının ardından olay yerinden ayrıldı.