ABC News'in aktardığına göre, Los Angeles İtfaiye Departmanı (LAFD), Boyle Heights bölgesinde bulunan depolama tesisinde geçen hafta başlayan yangının henüz kontrol altına alınamadığını duyurdu.
LAFD Şefi Jaime Moore, binanın yapısal özellikleri ile soğuk hava deposundaki raf sistemlerinin, ekiplerin yangına yalnızca dış noktalardan müdahale etmesine imkan tanıdığını ifade etti.
Moore, çöken çatının yüksek rafların üzerine oturduğunu, bu durumun da itfaiye personeli açısından ciddi risk oluşturduğunu kaydetti.
Tesiste yaklaşık 38,5 milyon kilogram donmuş gıda ürünü bulunduğunu belirten Moore, yangının ardından çevrede yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldığını aktardı.
Depoyu işleten şirket Lineage Logistics ise yangının, tesis çatısında yer alan güneş enerjisi sisteminde üçüncü taraf yükleniciler tarafından gerçekleştirilen testler sırasında çıktığını bildirdi.
Yetkililer, yangının oluşturduğu yoğun dumanın Los Angeles'ın doğu kesimleriyle Boyle Heights ve San Gabriel Vadisi'nde hava kalitesini düşürdüğünü, bazı bölgelerde hava kalitesi endeksinin sağlıksız seviyelere ulaştığını açıkladı.
California Valisi Gavin Newsom da 21 Haziran'da, Los Angeles'taki soğuk gıda deposunda devam eden yangın nedeniyle yürütülen çalışmaları desteklemek amacıyla acil durum ilan etmişti.