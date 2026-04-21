Milano’da patlak veren fuhuş soruşturması, İtalyan futbolunun gündemine bomba gibi düştü.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, Milano Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü operasyonda, “uluslararası üne sahip Serie A futbolcularının da müşteri olduğu” belirtilen bir eskort şebekesi ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında sporculardan organizatörlerin hesaplarına yapılan transferlerin 450 bin euroyu aştığı tespit edildi. Dosyada, karantina dönemlerinde bile devam eden partiler, yüzlerce genç kadın ve futbol dünyasından isimler yer aldı.

Sorgu Hakimi Chiara Valori, Emanuele Buttini (37), partneri Deborah Ronchi (38) ve iki yardımcıları hakkında ev hapsi kararı verdi. Şüphelilerin, Cinisello Balsamo’daki Ma.De Milano adlı etkinlik ve PR şirketini yasa dışı faaliyetler için paravan olarak kullandığı iddia edildi.

Şebekenin, Inter, Milan, Juventus, Sassuolo ve Verona formaları giyen oyuncuların da aralarında bulunduğu en az 70 futbolcuya ulaştığı belirtildi. Futbolcuların isimleri ise resmi kararlarda gizlendi.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI

Dosya, 23 Ağustos 2024’te genç bir eskortun savcılığa başvurmasıyla başladı. Kadın, Ma.De şirketi üzerinden düzenlenen “kaçak partiler”de futbolcularla para karşılığı buluşmalar yapıldığını anlattı. Covid-19 döneminde bile bu etkinliklerin sürdüğü ifade edildi.

İfadelerde, kazancın organizatörler ve çalışanlar arasında paylaştırıldığı, paranın en az yüzde 50’sinin şebeke tarafından alındığı belirtildi.

“HER ŞEY DAHİL” PARTİLER VE İDDİALAR

Soruşturmada, maç sonrası düzenlenen “her şey dahil” partiler de yer aldı. İddialara göre etkinliklerde balonlara doldurulmuş güldürücü gaz kullanımı da vardı. Bu maddenin doping testlerinde çıkmaması nedeniyle tercih edildiği öne sürüldü.

Tanık ifadelerinde ayrıca çok sayıda genç kadının zorla veya baskıyla bu sistemde yer aldığı iddiaları da yer aldı.

TELEFON KAYITLARI VE DİKKAT ÇEKEN FORMULA 1 DETAYI

Dinlemelere takılan görüşmelerde, Formula 1 pilotlarının da bu partilere katıldığına dair ifadeler bulundu. Ancak isimler resmi belgelerde gizlendi.

En dikkat çeken kayıtlardan biri ise bir kadının hamile olduğunu söylemesi ve çocuğun babasının kim olduğuna dair konuşmalar oldu.

PARA TRAFİĞİ 450 BİN EUROYU AŞTI

Soruşturma kapsamında sadece doğrudan futbolculardan gelen ödemelerin 276 bin euroyu aştığı, toplam yasa dışı gelirlerin ise 1,2 milyon euroya ulaştığı açıklandı. Revolut ve farklı hesaplar üzerinden yapılan transferler de dosyaya eklendi.

Savcılık, elde edilen gelirlerin büyük bölümünün “fuhuşu kolaylaştırma ve kazanç sağlama” faaliyetlerinden geldiğini belirtti.

Soruşturma devam ederken, futbolcuların olaylardaki rolü ve katılım düzeyi ise henüz netlik kazanmadı.