İtalya’da 37 yaşındaki Flavia Borzone, iş insanı Tonino Lamborghini’nin biyolojik babası olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu. Uzun süredir gündemde olan iddia yargıya taşınarak resmi sürece dönüştü.

DNA DELİLİ TARTIŞMASI VE ÖZEL DEDEKTİF SÜRECİ

Borzone’nin, 2024 yılında iddiasını desteklemek amacıyla özel bir dedektif aracılığıyla DNA örneği elde etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ancak söz konusu örneğin izinsiz alındığı gerekçesiyle Lamborghini ailesi tarafından hukuka aykırı olduğu savunuldu.

YÜKSEK MAHKEME KARARI VE YARGI SÜRECİNİN DEVAMI

İtalya Yüksek Temyiz Mahkemesi, Borzone’yi büyüten kişinin biyolojik baba olmadığına hükmetti. Bu karar, Tonino Lamborghini’nin babalığının tespiti için yeni yargı sürecinin önünü açtı.

MİRAS HAKKI İDDİASI GÜNDEMDE

Davanın Borzone lehine sonuçlanması halinde, genç kadının Lamborghini ailesinin mirasından diğer çocuklarla eşit hak talep edebileceği değerlendiriliyor.

ANNE ROSALBA COLOSİMO’NUN AÇIKLAMALARI

Borzone’nin annesi Rosalba Colosimo, 1980’lerin sonunda Milano’da Tonino Lamborghini ile tanıştığını ve bir ilişki yaşadığını iddia etti. Colosimo, kızının bu ilişkiden dünyaya geldiğini öne sürdü.

İFTİRA SUÇLAMALARINDAN BERAAT GEÇMİŞİ

Dava dosyasında, anne ve kızın daha önce yöneltilen iftira suçlamalarından beraat ettiği bilgisi de yer aldı. Borzone ise amacının yalnızca biyolojik babasının kimliğini öğrenmek olduğunu ifade etti.

Lamborghini markası, Ferruccio Lamborghini tarafından 1963 yılında kurulmuş ve lüks spor otomobil üretimiyle dünya çapında tanınan bir marka haline gelmişti. Tonino Lamborghini de Ferruccio Lamborghini'nin oğludur.