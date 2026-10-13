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Kaynak: Haber Merkezi

Qantas'a ait Boeing 787 Dreamliner tipi uçakta tahtakurusu istilası yaşandı. 9 Ekim'de Avustralya'nın Perth kentinden Roma'ya yapılan sefer sırasında bazı yolcular böcek ısırıklarından şikayet etti.

Tıbbi tavsiye doğrultusunda yolculara kaşıntı şikayetleri için antihistaminik ilaç verildi. Uçuşun ardından ise uçaktaki ilaç stokunun tükendiği belirtildi.

UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından Roma'dan Perth'e yapılması planlanan yaklaşık 17 saatlik dönüş uçuşu iptal edildi. Tahtakurularının tespit edildiği uçak kapsamlı temizliğe alındı.

Qantas, yolculara konaklama sağlandığını ve 48 saat içinde alternatif bir uçuş ayarlandığını açıkladı.

Şirket, sorunun ekonomi sınıfındaki bazı koltuklarda ortaya çıktığını belirterek uçağın derinlemesine temizlendiğini duyurdu ve yaşananlar nedeniyle yolculardan özür diledi.