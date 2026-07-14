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Trabzonspor'un scout transferi başarıları arasında listesinin en üst sırasında yer alan Christ Inao Oulai'nin yaz döneminde Avrupa'dan bir kulübe katılması beklenirken İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın mutlu sona yaklaştığı iddia edildi.

FIORENTINA'NIN ANLAŞMA SAĞLADIĞI İDDİA EDİLDİ

İtalyan basınından Space Viola'nın özel haberine göre; Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici ile Trabzonspor yönetimi arasında bugün gerçekleştirilen görüntülü görüşmenin ardından transfere dair detaylar netleşti.

Trabzonspor'un 30 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Fiorentina ile anlaşma sağladığı öne sürülürken Oulai'nin de teknik direktör Fabio Grosso ile yapacağı görüşmenin ardından transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklenildiği kaydedildi.

TRABZONSPOR 5.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETMİŞTİ

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 20 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu bordo mavili formayla 31 maçta forma giyip 2 gol, 4 asistle oynamıştı.

2026 Dünya Kupası'nda da forma giyen Oulai turnuvadaki performansıyla da adından söz ettirmişti.