Beşiktaş'ta kiralık döneminin ardından kulübü Atalanta'ya geri dönen El Bilal Toure, teknik direktör Maurizio Sarri'nin kadro planlamasında yer almadı.

Beşiktaş'tan transfer iddialarına net yanıtBeşiktaş'tan transfer iddialarına net yanıtSpor

EL BILAL TOURE PARMA İLE ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN

Bir süredir geleceği belirsizliğini koruyan Malili forvetin yeni adresi belli oldu.

İtalyan basınından çıkan haberlere göre; El Bilal Toure İtalya Serie A ekibi Parma ile anlaşmaya çok yakın.

İtalyanlar duyurdu: El Bilal Toure imzayı atıyor - Resim : 2

BEŞİKTAŞ'TA 26 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki yıldız oyuncu çıktığı 26 maçta 7 gol, 5 asistle oynamıştı.