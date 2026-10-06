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Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda sakatlığıyla ilgili son durumu paylaşan Sinner, doktorlarıyla yaptığı değerlendirme sonucunda dizine yönelik bir tedavi programı uygulama kararı aldıklarını belirtti. İtalyan raket, "Doktorlarla birlikte dizim için bir tedavi sürecine ihtiyacım olduğuna karar verdik. Bu da 2026 sezonunun benim için resmen sona erdiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Geçen temmuz ayında Wimbledon şampiyonluğuna ulaşan Sinner, yaşadığı sakatlığın ardından herhangi bir resmi müsabakada mücadele etmedi.

Kariyerinde beş grand slam zaferi bulunan 25 yaşındaki tenisçi, sezonu erken kapatma kararının gerekçesini "Uzun vadeli kariyerimi düşünmem gerekiyor." sözleriyle açıkladı.

Sinner, sakatlığını tamamen geride bırakmak için çalışacağını da "Yüzde yüz iyileşmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." sözleriyle ifade etti.