Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, merkez orta saha için de transfer arayışında. 33 yaşındaki İtalyan yıldız Marco Verratti, sarı-kırmızılılara önerilen isimler arasında yer alıyor.

Yakup Çınar’ın haberine göre, Marco Verratti Galatasaray’a teklif edildi.

Son olarak Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılarda, Lucas Torreira’nın takımdan ayrılma ihtimali gündemde. Ayrıca Gabriel Sara’nın sakatlığı, orta saha hattında alarm verilmesine neden oldu.

VERRATTI'NİN KARİYERİ

Kariyerinde 55 kez İtalya Milli Takımı formasını giyen tecrübeli yıldız, Pescara’da sergilediği etkileyici performansla adını duyurarak PSG’ye transfer olmuştu.

33 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında Katar’a transfer olurken, önce Al Arabi forması giydi, ardından yaz transfer döneminde Al Duhail’e imza attı.

Altın çağını yaşadığı Fransız kulübünde 416 resmi maça çıktı; 11 gol attı, 61 asist yaptı.