Yabancı öğretmenlerle aralarındaki ücret farkının ortadan kaldırılması, haklarının verilmesi istemiyle greve başlayan Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri 123 gün sonra uzlaşma sağladı.

Tez Koop-İş Sendikası Özel İtalyan Lisesi Temsilcisi edebiyat öğretmeni Fırat Aydın'ın verdiği bilgiye göre euro cinsi maaşlarda 2026 yılı için yüzde 25, 2027 ve 2028 için de yüzde 5 artış sağlandı.

Diğer kazanımlar ise şöyle: Maaş karşılığı haftalık 40 ders üzerinden düzenlenen sözleşmeler 20 ders üzerinden düzenlenecek. 20 ders saatinin üzerinde yapılacak dersler ek ders ücreti olarak ödenecek. Nöbet görevi için haftalık 4 saate kadar ek ders ücreti ödenecek. Her bir referans yılının Aralık ayında (2026, 2027 ve 2028), öğretmenlere son alınan maaşa kıyasla %25 daha yüksek tutarda ek bir maaş (13. maaş) ödenecek. 2025 yılına ilişkin telafi amacıyla, Türk öğretmenlere o yıl alınan son brüt maaş tutarında 2 ek maaş ödemesi yapılacak. Öğretmenlere her yıl, 2026 yılı için net 1.200 Euro değerinde "Sodexo tipi öğretmen kartı" verilecek. Bu tutar 2027 ve 2028 yıllarında %5 oranında arttırılacak. Öğretmenin haklı neden veya geçerli sebep bulunmaksızın iş sözleşmesinin feshi halinde, işe iade davasının öğretmen lehine sonuçlanması şartına bağlı olarak, 16 aylık ücret tutarında ek bir tazminat ödenmesi öngörülecek.

'SINIFLARIMIZA DÖNÜYORUZ'

Grevin sona ermesiyle okulun önünde yapılan açıklamada da konuşan Fırat Aydın, "Biz öğrencilerimizi çok özledik... Sınıflarımızdaki o hayat dolu enerjiyi, birlikte kurduğumuz hayalleri, paylaştığımız her dakikayı çok özledik. Biz öğrencilerimize adaleti, dürüstlüğü ve hak aramayı sadece kitaplardaki sayfalardan okuyamazdık; gerektiğinde yan yana durarak, birbirimizin elini tutarak direnmeyi, umut etmeyi onlara göstermek zorundaydık. Bugün, işte bu onurlu duruşun karşılığını bulmasının getirdiği o büyük mutlulukla sınıflarımıza dönüyoruz. Bu başarı, tek başına yürünemeyecek bir yolun, örgütlü mücadelenin bize sağladığı o muazzam ve birleştirici gücün en güzel kanıtıdır. Yan yana durduğumuzda kalplerimizin nasıl aynı ritimle çarptığını ve neleri güzelleştirebileceğimizi gördük" diye konuştu.

Tez Koop-İş Sendikası İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Selahattin Karakurt tarafından okunan basın açıklamasında: "Bugün bu alanda sadece bir basın açıklaması okumuyoruz; Tez-Koop-İş Sendikası olarak, tam 123 gündür bu kapıyı adaletin ve inancın kalesi yapan sizlerin, Türk öğretmenlerinin o büyük ve sarsılmaz zaferini tüm Türkiye’ye ilan ediyoruz!" denildi.

'ÖĞRETMENLER DERSE BAŞI DİK GİRİYOR'

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli dostlar, herkes başını kaldırsın ve şu okula bir baksın! Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri artık sınıflarına başı dik, onuru tescillenmiş olarak giriyor! Evet, bu süreçte öğrencilerimiz derslerinden uzak kaldılar. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki gerçek eğitim, dört duvar arasına, soğuk duvarlara sıkıştırılmış müfredatların çok ötesindedir. Gerçek ders, hayatın bizzat kalbinde, o büyük yol ayrımlarında verilir ve öğrenilir. Bu 123 gün boyunca şu okul kapısının önünde filizlenen direniş, o çocuklar için sınırları ve sınıfları aşan, ömür boyu unutamayacakları muazzam bir hayat dersine dönüşmüştür. Çünkü onlar adaletin kitabi bir bilgiden ibaret olmadığını, hayatın içinde nasıl kazanılacağını gördüler. Bu direniş, yarın kendi hayatlarında karşılarına çıkacak haksızlıklara karşı onlara en büyük mücadele rehberi olacaktır. Bu mücadelenin ve oluşan bu büyük sosyal dayanışmanın en güzel kazanımlarından biri de geleceğimiz olan o çocukların hafızasına kazınan bu haysiyet dersidir!."