2026 Dünya Kupası’na katılamayarak büyük hayal kırıklığı yaşayan İtalyan futbolu bu kez hakem kriziyle sarsıldı.

Serie A ve Serie B’de son iki sezonda oynanan bazı maçlarda sonuçlara müdahale edildiği şüphesiyle başlatılan soruşturmada 5 hakem yetkilisi hakkında inceleme yürütülüyor.

5 İSİM MERCEK ALTINDA

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakem camiasından 5 kişinin adı dosyada yer aldı.

İnceleme altındaki isimlerin arasında herhangi bir kulüp yöneticisinin bulunmadığı belirtildi.

Dosyada adı geçen isimler şöyle:

-Eski hakem ve Serie A ile Serie B Hakemlerini Atama Kurulu Başkanı Gianluca Rocchi

-VAR gözlemcisi Andrea Gervasoni

-VAR hakemi Luigi Nasca

-Yardımcı VAR hakemi Rodolfo Di Vuolo

-VAR hakemi Daniele Paterna

Soruşturma kapsamında 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında oynanan 3 Serie A maçı, 1 Serie B maçı

ve 1 İtalya Kupası karşılaşması üzerinde durulduğu aktarıldı.

Savcılık, yapılan hakem atamaları ve VAR kararlarının maç sonuçlarına etki edip etmediğini araştırıyor.

INTER İDDİASI GÜNDEM OLDU

İtalyan basınında çıkan ilk haberlerde Gianluca Rocchi’nin bazı VAR kararlarını yönlendirmeye çalıştığı ve Inter’in “memnun olduğu hakemleri” mavi-siyahlı ekibin maçlarına atadığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar İtalya’da geniş yankı uyandırdı.

GÖREVDEN ALMA HAMLESİ

İtalyan Hakemler Birliği (AIA), soruşturma sonrası dikkat çeken bir adım attı. Rocchi’nin yerine sezon sonuna kadar geçici hakem atama sorumlusu olarak Dino Tommasi getirildi.

KAYYUM İDDİALARINA YANIT

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Luciano Bonfiglio da yaşanan gelişmeler sonrası federasyona kayyum atanıp atanmayacağı sorusuna yanıt verdi. Bonfiglio, şu aşamada böyle bir ihtiyaç bulunmadığını açıkladı.