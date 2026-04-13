İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto, İtalyan Parlamentosu Senatosunda yaptığı sunumda, Bayraktar TB3 sistemlerinin Cavour uçak gemisinde kullanılma potansiyeline dikkat çekti. Bergotto, TB3’ün TCG Anadolu gemisindeki başarılı operasyonel performansını referans göstererek, bu teknolojinin İtalyan Donanması için kritik bir adım olduğunu ifade etti.

"F-35B İLE TAM ENTEGRASYON SAĞLAYACAK"

Haber ajanslarına değerlendirmelerde bulunan savunma analisti Paolo Mauri, TB3’ün sadece bir keşif aracı değil, aynı zamanda operasyonel bir güç olduğunu vurguladı. Mauri’ye göre:

Stratejik İş Birliği: Mart 2025’te kurulan LBA Systems (Leonardo ve Baykar ortak girişimi), TB3’lerin üretim ve bakım süreçlerini İtalya merkezli yürüterek projeyi bir sanayi iş birliğine dönüştürüyor.

Hibrit Güç: TB3’ler, F-35B savaş uçaklarıyla birlikte çalışarak düşük riskli bölgelerde uzun süreli (21-32 saat) gözetleme ve hassas saldırı kabiliyeti sunacak.

Teknik Başarı: Şubat 2026’da Baltık Denizi’ndeki Steadfast Dart tatbikatında TB3, Avrupa tarihinde bir uçak gemisinden kalkıp operasyon icra eden ilk SİHA olarak rüştünü ispatladı.

"SANAYİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN MANTIKLI SONUCU"

NATO Savunma Koleji Vakfı Direktörü Alessandro Politi, bu gelişmenin Ankara ve Roma arasındaki köklü siyasi ve askeri ilişkilerin doğal bir uzantısı olduğunu belirtti. Politi, "Bu sadece teknik bir alım değil, iki hükümetin de onayladığı stratejik bir sanayi hamlesidir. Akdeniz’de aynı endişeleri paylaşan iki müttefikin, NATO çatısı altındaki ortak vizyonudur" dedi.

SU ALTINDAN HAVA SAVUNMASINA YENİ VİZYON

Denizcilik uzmanı Luca Peruzzi ise İtalyan Donanmasının "insansız sistemler" stratejisinin altını çizdi. Peruzzi, TB3’lerin özellikle kritik su altı altyapılarının korunmasında ve uçak gemisi görev gruplarının görev yelpazesini genişletmede hayati rol oynayacağını ifade etti.

Uzmanlar, 2035 yenilenme programı kapsamında İtalyan Donanmasının, Çin’in "Type 076" gibi İHA taşıyıcı platformlarına karşı TB3 ile modern bir yanıt verdiğini değerlendirdi.