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Kaynak: Haber Merkezi

İtalya Serie A'da sezonu Frosinone galibiyetiyle açan Juventus'ta forvetle ilgili kriz henüz çözülmüş değil. Yaz transfer döneminde Randal Kolo Muani'yi yeniden kadrosuna katan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spaletti, Fransız golcünün performansını yeterli bulmadı.

Frosinone'yle oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Spalletti, "Kolo'yu aldık, ona sahip çıktık ve değerinin ne olduğunu biliyoruz. Ama iki yıldır oynamadığını ve bunun bir sebebi olması gerektiğini anlaması gerekiyor. Bazen olağanüstü bir seviyede olduğunuzu düşünürsünüz ama geride bıraktığınız bir şeyi geri kazanmanız gerekir." sözlerini kaydetmişti.

JUVENTUS’TA ROTA İSPANYA

Bu gelişmenin ardından Siyah-beyazlıların forvet transferi için yeniden harekete geçtiği aktarıldı.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, Alexander Sörloth için Atletico Madrid ile görüşmelere başladı.

Manchester United'dan Joshua Zirkzee'nin ismi gündeme gelse de Spalleti'nin net bir santrfor istediği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Sörloth'un ismi yaz transfer döneminde birçok takımla anılmıştı. Norveçli golcünün Atletico Madrid'le sözleşmesi 2028'de sona eriyor.

ÖNEMLİ KATKI VERDİ

Atletico Madrid forması giyen deneyimli golcü geçtiğimiz sezon 54 maçta 20 gol ve 1 asistlik katkı ile oynamıştı. Daha önce Süper Lig’de Trabzonspor’da forma giyen yıldız forvet Bordo-mavi formayla 49 maçta 33 gol atarken 11 de asiste imza attı. Sörloth 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de gol krallığı başarısını göstermişti.