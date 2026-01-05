Beşiktaş’ın 25 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, Milan’ın transfer listesinde yer aldı. İtalyan ekibi, Topçu’nun performansını yakından takip ediyor. Kırmızı-Siyahlılar, resmi adım atmadan önce scout ekibinin hazırlayacağı raporun tamamlanmasını bekliyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028 Haziran’da sona erecek olan başarılı savunmacı, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

BERKE’YE DE TALİPLER

Milan, Maignan’ın ayrılık ihtimaline karşın Lille’de gösterdiği performansla ön plana çıkan Berke Özer’le de ilgileniyor.