Anasayfa Spor İtalyan basını yazdı: Süper Lig kulübü Dybala'nın peşinde

İtalyan basını yazdı: Süper Lig kulübü Dybala’nın peşinde

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Paulo Dybala’nın geleceği belirsizliğini korurken Boca Juniors ve Süper Lig’den bir kulübün Arjantinli oyuncu için teklif hazırladığı ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Roma forması giyen Paulo Dybala’nın takımındaki geleceği netlik kazanmadı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli futbolcunun kulüpten ayrılma ihtimali gündemde yer alıyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncu, kariyerine dair karar aşamasına girmiş durumda.

La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberlere göre Boca Juniors, Dybala ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.

Haberde ayrıca Süper Lig’den bir takımın da Arjantinli yıldız için teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

Süper Lig ekibinin, Dybala’ya Roma’daki kazancına yakın bir seviyede, yaklaşık 6 milyon euro yıllık ücret ve 3 yıllık kontrat önerebileceği; Boca Juniors’ın ise bu düzeyde bir garanti sunamayacağı aktarıldı.

Dybala’nın Avrupa’da ve özellikle İtalya’da kariyerine devam etmeye sıcak baktığı, ancak Roma yönetiminin henüz oyuncu veya temsilcisiyle resmi bir temas kurmadığı belirtildi.

Öte yandan Boca Juniors’ın ekonomik koşullarının, transfer ihtimalini zorlaştırdığı ve Arjantin’e dönüş ihtimalini zayıflattığı değerlendirmesi yapıldı.

Roma formasıyla bu sezon 22 maçta görev alan Dybala, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kariyerinde daha önce Juventus, Palermo ve Instituto takımlarında da forma giydi.

Kaynak: Diğer
