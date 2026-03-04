İtalya'dan Semih Kılıçsoy haberi geldi: Tüm detaylar belli oldu

Angelozzi, yakın zamanda verdiği başka bir röportajda ise 20 yaşındaki futbolcu için "Gol atmaya devam ederse 40 milyon euroluk bir oyuncu olur." açıklamasında bulunmuş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Menajeri Pastorello sayesinde onu bulduk, o da başkanımıza tavsiye etti. Onu bir scout ile takip ettik ve sonra Montella'nın asistanını (Russo) aradım. Ayrıca önemli insani niteliklere sahip olduğunu fark ettik ve onu transfer ettik."