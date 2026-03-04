İtalya'dan Semih Kılıçsoy haberi geldi: Tüm detaylar belli oldu

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Semih Kılıçsoy, sezon başında kulübü Beşiktaş tarafından Cagliari’ye kiralanmıştı.
Cagliari, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy için satın alma opsiyonunu kullanmak üzere resmi temaslara başladı; genç forvet, Serie A’daki yükselen performansıyla bonservisi alındığında 30 Haziran 2030’a kadar Cagliari forması giyecek.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kılıçsoy, İtalya’daki uyum sürecini atlattıktan sonra form grafiğini yükseltti ve bu yükseliş devam ediyor.
Küme düşme hattının 6 puan üzerinde yer alan Cagliari’nin en değerli oyuncularından biri haline gelen Türk forvet, Serie A’da son 12 maçta forma giydi ve 4 kez gol sevinci yaşadı.
Guido Angelozzi, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında, 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Semih’in bonservisini almak için Beşiktaş JK ile görüştüklerini belirtmiş ve "Sözleşmesinde küçük bir indirim isteyerek serbest kalma süresini öne çekmeye çalıştık. Faydası olmadı. Ancak sezon sonunda onu satın alma niyetindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Angelozzi, yakın zamanda verdiği başka bir röportajda ise 20 yaşındaki futbolcu için "Gol atmaya devam ederse 40 milyon euroluk bir oyuncu olur." açıklamasında bulunmuş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Menajeri Pastorello sayesinde onu bulduk, o da başkanımıza tavsiye etti. Onu bir scout ile takip ettik ve sonra Montella'nın asistanını (Russo) aradım. Ayrıca önemli insani niteliklere sahip olduğunu fark ettik ve onu transfer ettik."
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Cagliari yönetimi, sezon başında Beşiktaş JK’tan 1 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı 20 yaşındaki forvet oyuncusunun 12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmak için resmi temaslara başladı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda, genç yıldızın potansiyelinin bu rakamın çok üzerinde olduğu vurgulanıyor.
Tuttomercatoweb’in haberine göre, Cagliari büyük bir aksilik yaşanmazsa Semih Kılıçsoy’un bonservisini alacak.
Ayrıca genç futbolcuyla 30 Haziran 2030’a kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak.
Bonuslar hariç, yıllık yaklaşık 300 bin euro net ücret alan golcünün maaşında artış da yapılacak